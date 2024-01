ITD traci szefa, który pracował tam od 2002 roku. Wiadomo, kto zastąpi go do czasu konkursu

Alvin Gajadhur z funkcji szefa ITD miał zostać odwołany przez Klimczaka, a wniosek w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk. Inspekcją Transportu Drogowego pokieruje teraz jeden z zastępców odchodzącego urzędnika, a nowego inspektora głównego wyłoni procedura konkursowa.

Odchodzący Alvin Gajadhur związany był z ITD od 2002 roku. Głównym inspektorem transportu drogowego został w 2016 roku, by w 2017 roku pokierować całą instytucją. W tymczasowym rządzie Mateusza Morawieckiego objął funkcję ministra infrastruktury. Po dwóch tygodniach musiał jednak odejść razem z pozostałymi członkami gabinetu, ponieważ nie mógł liczyć na poparcie sejmowej większości. Powrócił wtedy do ITD.

Nowe porządki ministra Klimczaka

Urodzony w 1980 roku w Rawie Mazowieckiej Klimczak jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie z zakresu politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z ludowcami Klimczak związany jest od przeszło 20 lat. W 2002 roku wstąpił do PSL w Krakowie oraz do Forum Młodych Ludowców, organizacji młodzieżowej tego ugrupowania. Był m.in. rzecznikiem prasowym zarządu wojewódzkiego PSL oraz asystentem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego.

Od stycznia 2005 do marca 2006 był prezesem zarządu wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców w Małopolsce. Od września 2005 do lutego 2013 pełnił funkcję prezesa zarządu krajowego organizacji, następnie otrzymał tytuł jej honorowego prezesa. W 2008 wszedł w skład prezydium zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi, w tym samym roku wybrany został do składu rady naczelnej partii. W 2012 został wybrany na wiceprezesa zarządu wojewódzkiego, a następnie objął funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

W wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego. W 2014 roku uzyskał reelekcję i został wicemarszałkiem w nowym zarządzie województwa łódzkiego. Cztery lata później po raz trzeci uzyskał mandat radnego, tym razem jednak nie na długo, gdyż w 2019 roku wywalczył mandat poselski, startując w okręgu piotrkowskim. W tegorocznych wyborach wywalczył reelekcję, uzyskując 21 826 głosów.

