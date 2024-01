Adam Bodnar w ogniu krytyki Prokuratury Krajowej. „Negatywne i nieodwracalne skutki prawne”

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zdecydował w czwartek o zakończeniu delegacji do Prokuratury Krajowej dla 144 prokuratorów. Decyzję argumentowana była trudną sytuacją kadrową w prokuraturach rejonowych i okręgowych, z których pochodziło 94 prokuratorów. Pozostałych 50 było prokuratorami regionalnych.

„Ważnym aspektem decyzji była troska o zapewnienie szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia postępowań w tych prokuratorach” – tłumaczono.

Całkowicie innego zdania jest Prokuratura Krajowa, która dzień po decyzji wydała oświadczenie. Zarzuca w nim m.in., że decyzja ministra sprawiedliwości spowoduje negatywne i nieodwracalne skutki prawne dla prowadzonych postępowań, a w szczególności występujących w tych sprawach osób pokrzywdzonych.

Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie

Ostateczny efekt, zdaniem Prokuratury Krajowej, będzie wręcz przeciwny do tego zamierzonego przez Adama Bodnara. „Osłabiając kadrowo prokuratury regionalne Prokurator Generalny Adam Bodnar doprowadzi do wydłużenia tych najbardziej skomplikowanych wielowątkowych i wieloosobowych postępowań, co będzie miało negatywne skutki dla tysięcy osób pokrzywdzonych w tych sprawach” – stwierdzono.

Jak czytamy, najgorsze konsekwencje będzie niosło odwołanie 50 delegatów z Prokuratur Regionalnych. Wstępna analiza postępowań prowadzonych przez prokuratorów regionalnych przeprowadzona przez Prokuraturę Krajową miała wykazać, że w wyniku decyzji zostaną one znacznie wydłużone.

„Sprawy długotrwałe na które powołuje się Prokurator Generalny Adam Bodnar są to niemal zawsze postępowania skomplikowane, wielowątkowe, a więc takie, które prowadzone są właśnie poza prokuratorami rejonowymi” – czytamy.

Wśród długotrwałych spraw prowadzonych przez prokuratorów regionalnych delegowanych do Prokuratury Krajowej i wymienionych w oświadczeniu pojawiają się m.in. sprawy cywilne w zakresie tzw. afery Get Beck. „Kolejne śledztwo z udziałem prokuratora, który ma zostać odwołany z delegacji z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczy wyłudzeń funduszy unijnych obejmuje materiał dowodowy w postaci 750 tomów akt” – wytłumaczono.

Czytaj też:

Beata Szydło uderzyła w Adama Bodnara. Takiej reakcji się nie spodziewałaCzytaj też:

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego. „Wyrok z dublerem to nie wyrok”