Ryszard Petru kpi ze swojej wpadki sprzed lat. „Przypominam, to dziś”

W sobotę 6 stycznia Ryszard Petru umieścił na Twitterze mem z sobą samym, w którym przypomniał o jednej ze swoich wpadek sprzed lat.

Ryszard Petru przypomina lapsus sprzed lat: To dziś

„Przypominam, to dziś” – napisał Petru w sobotę, czyli w święto Trzech Króli w swoim wpisie w portalu X (dawny Twitter). Do wpisu dodał mema ze swoją twarzą o treści „Ryszard przypomina w sobotę sześciu króli” i z logiem Polski 2050. W ten sposób polityk partii Szymona Hołowni zażartował, odwołując się do wpadki sprzed ponad ośmiu lat.

twitter

Przypomnijmy, że Ryszard Petru popełnił swój słynny lapsus językowy jesienią 2015 roku podczas konferencji prasowej, gdzie krytykował założenia reformy szkolnictwa autorstwa PiS. Zakładała ona m.in. likwidację gimnazjów.

— Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest sześciu króli — mówił wówczas Petru do dziennikarzy. — I kończy się pierwsze półrocze. Kiedy oni to chcą zrobić?— pytał polityk. Jego słowa błyskawicznie podchwycili twórcy memów i inni politycy. I tak fraza stała się popularna.

To nie pierwszy raz, kiedy Ryszard Petru wraca do swojej językowej wpadki sprzed lat. W kwietniu 2023 roku polityk pisał o „sześciu królach dobrej zmiany”. – Liczę, że już tej jesieni nasi królowie abdykują. Chcecie wiedzieć więcej o wyczynach króli? Polubcie mój kanał – zachęcał przed wyborami, do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych.

Uroczystość Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele katolickim obchodzona jest 6 stycznia. W Polsce ten dzień nazywa się też świętem Trzech Króli. Pierwotnie upamiętniało ono jednocześnie pokłon Mędrców, chrzest Jezusa i cud w Kannie Galilejskiej, jako symbole Epifanii, czyli objawienia się Boga całemu światu. W późniejszych wiekach drugie i trzecie wydarzenie otrzymały własne, przypisane sobie niedziele.

Zgodnie z przyjętą tradycją tego dnia święci się w kościołach kredę oraz kadzidło. Po mszy świętej okadza się mieszkanie, ponieważ według wierzeń w ten sposób można się uchronić od nieszczęść. Z kolei kredy używa się do znaczenia drzwi domów lub mieszkań.

