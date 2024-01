PiS zaprasza na protest i publikuje ostre spoty. Mówi o rządach „Koalicji Oszustów”

Prawo i Sprawiedliwość organizuje 11 stycznia 2024 r. protest „wolnych Polaków” przed Sejmem. Część polityków już wcześniej aktywnie przeciwstawiała się wprowadzanym przez rząd Donalda Tuska zmianom w mediach publicznych.

Spot PiS zaprasza na protest pod Sejmem

W sobotę 6 stycznia i niedzielę 7 stycznia PiS opublikowało spoty w portalu X, w których zaprasza na swój protest. W nagraniach w krytycznym świetle przedstawione są kolejne działania nowej koalicji rządzącej.

Pierwszy dotyczy migracji. „Przyjęcie niebezpiecznego paktu migracyjnego i zgoda, wbrew wcześniejszym obietnicom, na przymus relokacji nielegalnych migrantów. Tak #KoalicjaOszustów rozpoczyna swoje rządy” – czytamy we wpisie, a sam spot przekonuje, że „bezpieczeństwo naszej ojczyzny” jest zagrożone przez nielegalną migrację.

Drugi spot dotyczy projektu ustawy wiatrakowej. „Zmiana prawa pod dyktando lobbystów. Tak #KoalicjaOszustów rozpoczyna swoje rządy. Jedną decyzją chcieli narazić na niebezpieczeństwo tysiące gospodarstw domowych” – czytamy we wpisie.

„Stańmy w obronie polskiej suwerenności już 11 stycznia o godz. 16:00 pod Sejmem RP na #ProtestWolnychPolaków” – czytamy pod koniec każdego wpisu.

Szydło i Morawiecki wzywają pod Sejm

„Nadchodzące tygodnie będą kluczowe. Nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone” – tymi słowami zaczyna się nagranie Mateusza Morawieckiego, które w piątek, 5 stycznia, trafiło do sieci. – Co możemy zrobić? – pyta były premier. I od razu odpowiada: „To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę”.

– Zapraszam was do udziału w proteście przeciwko polityce hipokryzji, przeciwko politykom, którzy obiecywali pojednanie, a okazują pogardę dla głosów i pragnień milionów Polaków. Walczymy nie tylko o dzisiaj, ale o jutro, które należy do nas wszystkich. Twój głos jest kluczowy. Dołącz do nas 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejmem. Zabierz ze sobą biało-czerwoną flagę – zakończył nagranie były premier.

Swoje nagranie opublikowała też Beata Szydło, była szefowa rządu PiS.

– Wolni Polacy, trzeba żebyśmy wszyscy 11 stycznia byli pod Sejmem w Warszawie, o godzinie 16:00. Rozpoczynamy wielki protest przeciwko likwidacji mediów publicznych ale tak naprawdę to jest protest przeciwko temu co dzieje się w tej chwili w Polsce – mówiła polityk. „11 stycznia o 16:00 bądźmy razem pod Sejmem w obronie demokracji i wolności!” – dodawała już w opisie nagrania na Twitterze.

