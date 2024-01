Sprawa Wąsika i Kamińskiego wróci już jutro. To będzie kolejny krok Hołowni

Decyzję Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów posłów PiS uchyliła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Kontrowersje budzi fakt, że postanowienie wydano jednoosobowo oraz, że Izba ta składa się jedynie z tzw. neosędziów, czyli powołanych przez tzw. neoKRS, którego konstytucyjność jest podważana. Sama Izba z kolei została uznana przez unijny Trybunał Sprawiedliwości za niespełniającą warunków niezawisłości i bezstronności.

Mimo to, na polecenie Jacka Cichockiego, szefa Kancelarii Sejmu dezaktywowano karty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Teraz – jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej – Szymon Hołownia rozpocznie w poniedziałek konsultacje. Mają one dotyczyć wygaszenia mandatów poselskich. Marszałek Sejmu o godz. 9 ma spotkać się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Następnie będzie rozmawiał z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem.

Kolejny ruch Hołowni w związku z Kamińskim i Wąsikiem

To nie koniec związanych z tym aktywności. Na poniedziałkowe popołudnie zaplanowano spotkanie marszałka Sejmu z sędziami w stanie spoczynku. Dzień później, 9 stycznia, Hołownia ma porozmawiać z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem. Wszystko to ma odbyć się przed zaplanowanym na 10 grudnia posiedzeniem Sejmu.

W sprawie Kamińskiego i Wąsika narosło wiele niepewności. Niedawno sędzia Michał Laskowski stwierdził, że prezydent Andrzej Duda ma możliwość „ustabilizowania sytuacji” w Sądzie Najwyższym. Chodzi o ponowne ułaskawienie. Szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek dopytywany o tę sprawę w TV Trwam przekazał, że „prezydent wielokrotnie powtarzał i potwierdzał to, że ułaskawił raz prawomocnie i nie ułaskawi drugi raz”. – Jeśli ktoś będzie próbował ich wsadzić do więzienia, to naraża się na to, że będzie ponosił odpowiedzialność, bo według prezydenta i według Trybunału Konstytucyjnego oni są ułaskawieni – przekonywał.

