Zarobki Jarosława Kaczyńskiego mogą zszokować. Nadal pobiera pensję wicepremiera

Zarobków Jarosławowi Kaczyńskiemu niejeden by mógł pozazdrościć. Dzięki wielkiemu powrotowi do rządu w ostatnim czasie były one wręcz rekordowe, biorąc pod uwagę karierę polityczną prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli dodamy do tego emeryturę, to pojawia się naprawdę pokaźna suma.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

Kluczowym dla pensji Jarosława Kaczyńskiego było objęte w czerwcu stanowisko wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zmianę tę argumentowano wówczas „wzmocnieniem przed wyborami i jasnym sygnałem, że Prawo i Sprawiedliwość walczy o zwycięstwo w kolejnej kampanii wyborczej”.

Do tego czasu jego wynagrodzenie – uposażenie poselskie – wynosiło 12 tys. 826 zł 64 gr brutto. Obejmując stanowisko w rządzie musiał zrezygnować z uposażenia, a jego jedynym płatnikiem została kancelaria premiera. Dzięki wejściu do rządu jego pensja wzrosła do 21 tys. 143 zł 82 gr brutto miesięcznie.

Co więcej, jak ustalił Fakt, Jarosław Kaczyński nadal pobiera wynagrodzenie o takiej wysokości. Prawo jasno wskazuje, że politykowi przysługuje konkretny okres po dymisji, przez który nadal otrzymywać będzie wypłatę. Ten skończy się dopiero w styczniu, co potwierdziło Centrum Informacji Rządowej.

Wysoka emerytura prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Od lutego Jarosław Kaczyński wróci do otrzymywania „jedynie” uposażenia poselskiego. Na tym jednak jego wpływy na konto się nie skończą, ponieważ z racji wieku przysługuje mu także emerytura.

Przeciętna emerytura w Polsce wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi po waloryzacji w marcu 2023 roku 3 tys. 311 zł 61 gr brutto. U kobiet jest to średnio 2 tys. 792 zł 86 gr brutto, a u mężczyzn 4 tys. 103 zł 7 gr brutto. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego emerytura wynosi ok. 8 tys. 230 zł., czyli dwa razy więcej, niż średnie emerytur mężczyzn w Polsce.

