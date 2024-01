Kamiński i Wąsik mają trafić do więzienia. Rzecznik PiS komentuje

W poniedziałek 8 stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przygotował „nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Oznacza to, że po dostarczeniu postanowienia policji, politycy PiS mogą w każdej chwili trafić do więzienia.

Rzecznik PiS: To kolejny dowód na brak poszanowania prawa

Decyzję szybko skomentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu partii komentarz przedstawił także jej rzecznik, Rafał Bochenek.

„Decyzja warszawskiego sądu dot.nakazu aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest skandaliczna i oburzająca” – napisał bochenek w portalu X. „To kolejny dowód na brak poszanowania prawa i konstytucyjnych zasad, w tym prezydenckiego prawa łaski przez obecną ekipę Tuska i Hołowni. Decyzja ta narusza zasadę trójpodziału władzy i potwierdza polityczne podporządkowanie rządowi Tuska sądu, który wydał taki nakaz. To ponury znak obecnych czasów: ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a Ci o korupcję podejrzewani trafiają »z celi do Brukseli«. Na to nie będzie naszej zgody!” – dodał.

Przy okazji Bochenek wezwał zwolenników PiS do wzięcia udziału w środowym proteście. „Dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia br. licznie zgromadzili się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy” – czytamy.

Sąd podjął decyzję. Wąsik i Kamiński mają być doprowadzeni do więzienia

Jak wynika z opublikowanej przez sąd informacji, nowy sędzia rozpoznał złożone dużo wcześniej wnioski obrońców Kamińskiego i Wąsika o umorzenie lub odroczenie wykonania kary. Zdecydował o odrzuceniu tych wniosków.

Jak czytamy, postanowiono też „nie uwzględnić wniosków Prokuratora i obrońców o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych M.K., M.W., G.P. i K.B.", a także "nie uwzględnić wniosku o wstrzymanie wobec skazanych M.K. i M.W. wykonalności kar 2 lat pozbawienia wolności”.

„Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych” – czytamy dalej.

Informacja mówi też o dwóch innych skazanych w tej sprawie, wobec których wykonanie kary jest wstrzymane. „Skazani G.P. i K.B. aktualnie korzystają ze wstrzymania wykonania kar pozbawienia wolności w związku ze złożonymi wnioskami o odroczenie wykonania tych kar (art. 151 kkw). Sąd nie wydał postanowienia o odroczeniu wykonania kar pozbawienia wolności wobec tych osób, a wyłącznie postanowienie o wstrzymaniu wykonania kar do czasu rozpoznania wniosków o odroczenie. Wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności rozpoznawane są na posiedzeniu z udziałem stron. Wstrzymanie wykonania kar nastąpiło po analizie argumentacji zawartej we wnioskach (obejmuje ona okoliczności dotyczące sfery życia osobistego skazanych, dlatego szersze informacje w tym zakresie nie będą przekazywane)”.

Teraz postanowienie sądu musi być dostarczone policji. Według ustalenia dziennikarza RMF FM najbardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do tego we wtorek rano. Wtedy policja najpewniej wyśle patrole, które będą miały za zadanie doprowadzenie obu polityków do zakładu karnego.

