Jest nowa praca dla byłej minister finansów. Będzie szefową brukselskiego biura

Szefową brukselskiego biura będzie od 1 lutego. Swoją zawodową karierę rozpoczynała od pracy w Głównym Urzędzie Ceł, w latach 1998-2002. Następnie zaczęła pracę w resorcie finansów. W 2020 roku została sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Pod koniec kwietnia 2022 roku została ministrem finansów w rządzie byłego premiera. Następnie szefem resortu finansów został w „dwutygodniowym” rządzie Andrzej Kosztowniak. A potem, w trzecim rządzie Donalda Tuska – Andrzej Domański.

„Dbała o dobre relacje z kluczowymi unijnymi decydentami”

Business Insider Polska ws. informacji o nowej funkcji Rzeczkowskiej w FPP, rozmawiał z Arkadiuszem Pączkiem. Wiceprzewodniczący powiedział, że federacja chce „wykorzystać jej dobre kontakty w strukturach Unii Europejskiej” – czytamy.

Zaś współpracownicy byłej minister finansów podkreślają, że – jako szefowa resortu finansów – „dbała o dobre relacje z kluczowymi unijnymi decydentami, ale także swoimi odpowiednikami w krajach członkowskich” – podaje portal. Marek Kowalski – przewodniczący FPP – powiedział, że Rzeczkowska często bywała w Brukseli, gdy zajmowała się w ministerstwie obszarem ceł. Brała też m.in. udział w obradach Ecofin [Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych w Unii Europejskiej].

Niebieski Ład

Business Insider Polska podaje też, że Rzeczkowska zacznie od projektu EU Blue Deal. Niebieski Ład to inicjatywa Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC). Najważniejsze w projekcie są kwestie: dostęp do wody rozumiany jako walka z ubóstwem wodnym i jego konsekwencjami dla polityki społecznej czy zagadnienia zrównoważonej i odpornej infrastruktury wodnej i sieci dystrybucyjnej, a także efektywne zużywanie wody. „W ramach Strategii UE rozdysponuje prawdopodobnie 400 mld Euro” – czytamy.

FPP niedawno informowało o utworzeniu oddzielnego Komitetu ds. Wody. Federacja chce, by Polska stała się „ważnym beneficjentem” projektu. „Obecnie obejmują one trzy obszary: dostęp do wody i geopolityka wody, zrównoważona gospodarka wodna, ekonomia niebieskiego ładu dla UE” – informował zespół prasowy FPP.

