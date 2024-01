Ruszają przesłuchania w komisji ds. wyborów kopertowych. Najpierw Gowin, w kolejce Kaczyński

We wtorek ruszają przesłuchania komisji śledczej do spraw zbadania wyborów kopertowych z 2020 roku. Tego dnia zeznawać będzie Jarosław Gowin, który pełnił wówczas funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od samego początku powołania komisji mówiło się, że to on ma być kluczowym elementem ze względu na znajomość kulis organizacji wyborów kopertowych i otwarty sprzeciw względem nich.

Jarosław Gowin ma być przygotowany do zeznawania

Jak stwierdziła w rozmowie na antenie TVN24 Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy i członkini komisji, kluczowe będą pytania o kuluary. – Czy te wszystkie enuncjacje prasowe, które się pojawiały o zastraszaniu, o grożeniu panu Gowinowi i wszystkim politykom Porozumienia, że jeżeli nie zgodzą się na wybory tak zwane kopertowe, to poniosą określone konsekwencje, to była prawda. Kto wymyślił pewne kwestie? Kto wymyślił siedmioletnią kadencję, która nie doszła do skutku, pana prezydenta? Kto wymyślił wybory kopertowe, jak to wyglądało? – wymieniała.

Posłanka zaznaczyła przy tym, że Jarosław Gowin będzie mieć czas na samodzielną wypowiedź, po której to dopiero padną pytania. – Myślę, że Jarosław Gowin się przygotowuje do tych zeznań od dłuższego czasu, więc pewnie będzie chciał nam powiedzieć jak najwięcej o tej sytuacji. Myślę, że i pytania, ale także kolejne wnioski dowodowe, czy wnioski osobowe będziemy składać po tych pierwszych wypowiedziach pana Gowina – zapowiedziała.

Przed komisją stanie Jarosław Kaczyński

Jarosław Gowin nie będzie jedyną osobą, która w najbliższym czasie zostanie wezwana do złożenia zeznań. – Są już świadkowie na najbliższe bodajże 3 tygodnie zgłoszeni, wnioski dowodowe wysłane, czekamy, część spływa, naprawdę robimy to w tempie bardzo szybkim i ekspresowym […]. Będzie na pewno Jarosław Kaczyński zaproszony jako świadek na komisję. Ponieważ ja jednak przewiduję, że ta komisja nie będzie trwała latami, tylko miesiącami, no to to jest nieodległa przyszłość – zapowiedział Dariusz Joński, poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący komisji.

Poza Jarosławem Gowinem i Jarosławem Kaczyńskim przed komisją stanąć mają również: Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Elżbieta Witek, Jarosław Gowin, Michał Dworczyk, Mariusz Kamiński, Adam Bielan, Michał Wypij, Jan Nowak, Ewa Wrzosek, Piotr Ciompa, Maciej Biernat, Bogdan Skwarka, Przemysław Sypniewski, Tomasz Zdzikot, Sylwester Marciniak, Bogdan Swkarka, Marian Banaś, Marek Zagórski, Jarosław Gowin, Tomasz Szczegielniak, Mariusz Haładyj i Magdalena Przybysz. Komisja nie wyraziła zgody na wezwanie Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

