Sikorski mówił o nowych formach wspierania Ukrainy. „Putin teraz też się pomyli”

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w poniedziałek 8 stycznia spotkał się w Warszawie ze swoją odpowiedniczką z Japonii. Po wszystkim dziennikarze pytali go nie tylko o szczegóły rozmowy ale też komentarz do ostatnich ataków rakietowych Rosji na Ukrainę. Polityk stwierdził, że Kreml chce w ten sposób złamać opór Ukrainy oraz społeczności międzynarodowej.

Sikorski: O „nowych formach wsparcia” Ukrainy

– Prezydent Putin pomylił się co do tego, że uda mu się podbić Ukrainę w ciągu trzech dni, teraz też się pomyli – ocenił. Jak przypomniał, atakowanie w taki sposób cywilnych celów to ze strony Federacji Rosyjskiej zbrodnia wojenna. Mówił również o wspieraniu Ukrainy przez Polskę.

– Rozmawiamy ze stroną ukraińską o nowych formach wsparcia jej bohaterskiego oporu przed agresją rosyjską. Podczas naszego spotkania z panią minister spraw zagranicznych Japonii też padły konkretne sumy japońskiego dodatkowego wsparcia, nie tylko dla Ukrainy. Także dla wysiłków Polski na rzecz uchodźców ukraińskich, co bardzo doceniamy – oświadczył. Sumy te określił jako „imponujące”.

„Putin nie rozumie psychologii krajów demokratycznych”

Zdaniem Sikorskiego Władimir Putin „fundamentalnie nie rozumie psychologii krajów demokratycznych” i rozwiązywanie problemów w dyskusji oraz wolniejsze podejmowanie decyzji uważa za słabość. – Nie rozumie, że kraje demokratyczne, jak już raz postawią sobie pewne cele, to potrafią je realizować z wielką konsekwencją – mówił.

Potwierdzeniem jego słów mogą być sumy zadeklarowane właśnie przez Japonię na pomoc broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie. W niedzielę 7 stycznia w Kijowie minister spraw zagranicznych Japonii Yoko Kamikawa zapowiedziała wsparcie Ukrainy sumą 37 mln dolarów. Pieniądze te mają posłużyć na dostarczenie systemu wykrywania dronów.







