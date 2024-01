Kamiński i Wąsik z „azylem” u prezydenta? Hołownia: Pałac Prezydencki stanie się zakładem penitencjarnym

We wtorek 9 stycznia Szymon Hołownia zorganizował konferencję prasową, na której poinformował o odwołaniu posiedzeń Sejmu w tym tygodniu. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło gestu prezydenta, który przyjął u siebie dwóch skazanych posłów PiS. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika, którzy już w najbliższym czasie mogą trafić za kraty.

Hołownia: Pałac prezydencki stanie się zakładem penitencjarnym

– Jeżeli panowie zamiast więźniami na Białołęce, czy gdzieś tam, staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego, no to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją – zaczął Szymon Hołownia. – Z perspektywy pana prezydenta Pałac Prezydencki stanie się azylem i schronieniem, a z perspektywy znacznej części społeczeństwa, stanie się zakładem penitencjarnym – zwracał uwagę.

– Trudno mi sobie wyobrazić, jaki komunikat będziemy wtedy wysyłali do współobywateli, i jak prezydent będzie chciał tego typu decyzje bronić. Natomiast to już jest sprawa pana prezydenta – stwierdził, nie wchodząc głębiej w temat. Kamiński i Wąsik pojawili się w towarzystwie Andrzeja Dudy na uroczystości powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na jego doradców. Do mediów trafiło też wspólne zdjęcie całej piątki, co odczytane zostało jako gest poparcia dla skazanych posłów.

Gdzie trafią Kamiński i Wąsik?

W poniedziałek 8 stycznia sąd wykonawczy wydał nakazy zatrzymania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w związku z prawomocnym wyrokiem dwóch lat pozbawienia wolności wydanym w grudniu ub.r. Zatrzymanie polityków może nastąpić w każdej chwili. Jak zadeklarował szef MSWiA Marcin Kierwiński, policja podejmie działania natychmiast po otrzymaniu postanowienia sądu.

Wątpliwości budzi to, co stanie się z politykami po zatrzymaniu. Zgodnie z prawem powinni oni zostać najpierw doprowadzeni do aresztu śledczego najbliżej ich miejsca zamieszkania. Jak przypomina dziennikarz Gazety.pl Marcin Kozłowski, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także wydanie skazanym nakazu samodzielnego stawienia się w określonej jednostce. Tutaj jednak taki wariant jest mocno wątpliwy.

