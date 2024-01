Bosak zdradza kulisy konwentu seniorów. PiS miał martwić się o urlopy

Szymon Hołownia ogłosił we wtorek, że zaplanowane na następne dwa dni posiedzenie Sejmu zostaje przesunięte na przyszły tydzień. Decyzję poparło całe prezydium, w tym jedyny przedstawiciel opozycji – miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości nadal czeka na ich reprezentanta – Krzysztof Bosak z Konfederacji, który skrytykował fakt podejmowania decyzji przez marszałka Sejmu bez rozmowy z przedstawicielami wszystkich sił.

Lider Konfederacji poparł przesunięcie obrad Sejmu

„Obrady jutro to w mojej ocenie niemal gwarantowana bijatyka pomiędzy posłami klubu PiS i Strażą Marszałkowską, wynikająca ze sprzecznych ocen prawnych co do tego kto jest posłem i kto ma prawo wejść na salę obrad” – wytłumaczył w oświadczeniu polityk. Jak dodał, przesunięcie obrad pozwoli na przemyślenie sytuacji i podjęcie dalszych decyzji mogących rozładować napięcie.

Krzysztof Bosak podkreślił, że „w funkcjonowaniu państwa i w sytuacji prawnej skazanych posłów PiS przesunięcie obrad o tydzień absolutnie niczego nie zmienia”. „Nie mamy żadnej gwarancji, że przez tydzień coś zmieni się na lepsze i obawiam się, że obie strony uznają ten konflikt za korzystny dla siebie, natomiast jeśli mieliśmy możliwość odsunąć ryzyko gorszących przepychanek to należało to zrobić” – skomentował.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka akt łaski dla Wąsika i Kamińskiego obowiązuje

Lider Konfederacji miał być też jedynym członkiem prezydium Sejmu, który wyraził odmienną od marszałka ocenę stanu prawnego nt. sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Swój pogląd opiera na „respektowaniu prezydenckiego aktu łaski i orzeczenia SN uchylającego postanowienie o wygaszeniu mandatów”

„Reszta prezydium uważa za bezsporny fakt utraty mandatów, nie widzi podstawy prawnej dla zainteresowania przez Marszałka Sejmu postanowieniem prezydenta o ułaskawieniu i uważa orzeczenie SN jako skutkujące wyłącznie w zakresie prawa do obsadzania mandatów po skazanych posłach, a nie w zakresie kontynuowania lub utraty przez nich mandatów” – wytłumaczył.

Posłankę PiS miały bardziej interesować plany urlopowe

Ponadto Krzysztof Bosak miał być także jedynym posłem, który poruszył podczas konwentu seniorów – w jego skład wchodzi prezydium Sejmu poszerzone o przedstawicieli wszystkich klubów poselskich – prawne wątpliwości co do tego w jakim składzie izba poselska powinna się spotkać na najbliższym posiedzeniu.

„Co ciekawe reprezentantka klubu PiS skrytykowała Marszałka Sejmu jedynie za zmianę terminu posiedzenia Sejmu, wtórując szefowej klubu Lewicy, podnoszącej komplikowanie planów urlopowych na ferie. Dopiero w odpowiedzi na moje pytanie przedstawicielka klubu PiS wypowiedziała się w sprawie sytuacji prawnej ich posłów” – zrelacjonował polityk.

