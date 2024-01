Bartłomiej Sienkiewicz powołał kolejnych likwidatorów. Jedno z nazwisk może zaskoczyć

„Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100% akcji kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia powołał likwidatorów dla trzech poszczególnych spółek w stanie likwidacji:Radio Katowice, Radio Łódź, Radio Szczecin” – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę wieczorem.

Komunikat ten jest kontynuacją działań podjętych przez Bartłomieja Sienkiewicza pod koniec ubiegłego roku. 29 grudnia ogłosił on, że postawione w stan likwidacji zostają wszystkie spółki wchodzące w skład Audytorium 17, czyli 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Decyzja ta była skutkiem wcześniejszej dotyczącej postawienia w stan likwidacji „dużych” mediów publicznych – Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia.

Zaskakujące powołania likwidatorów

W środowym komunikacie przekazano, kto został powołany na likwidatorów poszczególnych spółek. Likwidatorem Radia Szczecin został Robert Muranowski, a likwidatorem Radia Łódź Jacek Grudzień. Drugi z panów już wcześniej kojarzony był z lokalnymi mediami publicznymi. Od 1998 roku związany był z TVP3 Łódź, a od 2012 do 2016 roku był dyrektorem łódzkiego oddziału TVP.

Największe zaskoczenie wzbudziło powołanie na likwidatorkę Radia Katowice Eweliny Kosałki-Passia. Dziennikarka ze stacją związana jest od 2004 roku. Do listopada ub.r. była w niej wydawczynią. Ponadto od maja 2022 roku pełniła również funkcję dyrektorki programowej i odpowiadała m.in. za strategie biznesowe i medialne stacji.

Co więcej, powołanie Kosałki-Passi zaskakuje także z innego powodu. Zaledwie kilka dni wcześniej – w poniedziałek – oficjalnie do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany jako likwidator został Paweł Kusak będący również likwidatorem Polskiego Radia. Wiele wskazuje jednak, że była to decyzja tymczasowa.

