Posłowie PiS nie mogli wyjść z budynku Telewizji Polskiej? „Składamy wniosek do prokuratury”

Politycy Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem mediów społecznościowych informowali o zablokowaniu wejścia do siedziby Telewizji Polskiej. Jak podkreślał Piotr Gliński, doprowadziło to do zamknięcia posłów w budynku.