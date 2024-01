Co dalej z władzami TVP? Piotr Zemła: Postanowienie sądu jest nieprawomocne

We wtorek, 9 stycznia, sąd rejestrowy oddalił wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza o wpis zmian danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczyć miały one powołanych na walnym zgromadzeniu 19 grudnia 2023 roku członków rady nadzorczej oraz mianowanego przez nich prezesa Tomasza Syguta.

Sąd odmówił wpisu nowych władz TVP do KRS

Referendarz sądowy tłumaczył w uzasadnieniu odmowy, że decyzję o zmianach władzy w spółce podjął „organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami Ustawy o radiofonii i telewizji, a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego Kodeksu spółek handlowych”.

Powołał się on również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, w który uznano za niekonstytucyjne pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji dotyczących powoływania członków władz spółek mediów publicznych.

– W kontekście powyższego nie można w żaden sposób wnioskować, iż przywoływany wyrok mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organy wnioskodawcy. A maiori ad minus wyrok TK nie stanowi podstawy do wnioskowania, iż kompetencje te przejął minister wykonujący uprawnienia korporacyjne skarbu państwa jako akcjonariusza spółki – podsumował.

Piotr Zemła skomentował decyzję sądu

Decyzję sądu skomentował w rozmowie z portalem Wirtualne Media Piotr Zemła, przewodniczący rady nadzorczej TVP SA w likwidacji. – Postanowienie sądu rejestrowego jest nieprawomocne, przysługuje od niego skarga. Proszę zwolnić mnie z obowiązku komentowania decyzji sądu – ostatnio widzieliśmy zbyt wiele prób wpływania na sądy w związku z ich orzekaniem, nie będę więc wpisywać się w ten trend – stwierdził.

– Postanowienie w żadnym zakresie nie odnosi się do kwestii likwidacji TVP S.A. Trzeba pamiętać, że kwestie wpisu do KRS mają charakter deklaratoryjny, a zatem nie mają waloru kształtowania rzeczywistości – uchwała zgromadzenia akcjonariuszy funkcjonuje i ma moc prawną, dopóki nie zostanie zmieniona bądź właściwy sąd nie stwierdzi jej nieważności – ocenił Zemła.

Michał Adamczyk zapowiada kroki prawne

Zupełnie odmiennego zdania jest Michał Adamczyk, były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i równolegle powołany przez RMN prezes TVP, który natychmiast po publikacji decyzji sądu wydał oświadczenie.

„Wszystkie decyzje podjęte przez te ciała są nieważne. Dotyczy to między innymi zawartych umów i prób niezgodnego z prawem zwolnienia wielu osób z obowiązku świadczenia pracy” – stwierdził.

„„Jako prezes zarządu wybrany uchwałą Rady Mediów Narodowych informuję, że wobec osób działających na szkodę spółki zostaną podjęte stosowne kroki prawne” – zapewnił Michał Adamczyk.

Czytaj też:

Wiemy, ile zarabiali czołowi dziennikarze TVP. Pieniądze dostawali też komentatorzyCzytaj też:

Likwidator TVP zamknął siedzibę TAI. „W związku z zapowiadanym marszem”