Likwidator działał na szkodę TVP? Posłowie PiS zawiadamiają prokuraturę

„W imieniu Klubu Parlamentarnego PiS złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Likwidatora Telewizji Polskiej SA, polegającego na podejmowaniu bezprawnych decyzji mogących wyrządzić spółce znaczną szkodę majątkową” – poinformował w czwartek w mediach społecznościowych Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zawiadomienie bierze pod wątpliwość sposób, w jaki wprowadzone zostały zmiany w spółce – jako podstawę działań wzięto uchwałę, zamiast ustawy. „Widać wyraźnie, iż spółka „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” została powołana drogą ustawową. Nie może więc zostać rozwiązana i zlikwidowana jedynie dokonaniem czynności konwencjonalnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – napisano. Pod zawiadomieniem poza posłem Kazimierzem Smolińskim podpisał się również poseł Paweł Szrot, były szef Gabinetu Prezydenta RP.

Jak czytamy dalej, posłowie zarzucają Danielowi Gorgoszowi działanie na szkodę spółki m.in. poprzez wyłączenie sygnały kanału TVP Info w dniu 20 grudnia 2023 roku. Ich zdaniem naraziło ono Telewizję Polską na straty finansowe wynikające ze zmniejszenia oglądalności i niewywiązywania się z kontraktów reklamowych. „Oburzający jest również sposób i formuła rozwiazywania stosunków pracy z pracownikami spółki” – napisano.

Mariusz Błaszczak skomentował zmiany w Telewizji Polskiej

Do sposobu wprowadzania zmian w Telewizji Polskiej odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej szef Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. – Jeżeli chcieli zmienić media publiczne, to powinni to zrobić na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm, przez Senat, następnie podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a oni przyjęli uchwałę – tłumaczył polityk.

– Wyłączyli sygnał Telewizji Polskiej, TVP Info, 20 grudnia, narażające spółkę na straty. Dlaczego ten sygnał wyłączono? Kto polecił wyłączenie sygnału Telewizji Polskiej? Kto ponosi odpowiedzialność za straty, jakie poniosła Telewizja Polska? Nie szanują porządku prawnego, nie szanują przepisów prawa. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że władze spółek medialnych, władze Telewizji Polskiej może powołać wyłącznie Rada Mediów Narodowych – dodał.

