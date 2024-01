Spada poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Najniższy wynik od kilku miesięcy

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – wynika z padania przeprowadzonego przez Opinia24 w dniach 8-9 stycznia 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma powody do radości. Jest wręcz przeciwnie.

Pomimo pierwszego miejsca w sondażu, Prawo i Sprawiedliwość zanotowało znaczy spadek. Chęć zagłosowania na ugrupowanie wyraziło 26,3 proc. badanych. Dla porównania miesiąc i dwa miesiące wcześniej wynik ten wynosił 29,2 proc., a podczas wyborów 15 października wyniósł on 35,4 proc. Spada również poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, jednak w jej przypadku jest on nieco mniejszy. Na największą z rządzących partii zagłosowałoby 24,3 proc. badanych. Przed miesiącem było to 24,7 proc., a w listopadzie 25,9 proc. W październikowych wyborach ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało 30,7 proc. głosów. Trzecia Droga trzecią siłą Największy wzrost od wyborów zanotowała Trzecia Droga – koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głos na nią oddałoby 17,3 proc. badanych, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. W listopadzie poparcie dla partii wyraziło 14,7 proc. badanych, a w październiku zagłosowało na nią 14,4 proc. Czwarte miejsce przypadło Konfederacji i wyniosło 10,9 proc. poparcia, a piąte Lewicy – 9,4 proc. Miesiąc wcześniej obie partie miały ex aequo 8 proc. poparcia. Także obie partie, choć zamieniając się miejscami, poprawiły wynik z październikowych wyborów. Wówczas Lewica zdobyła 8,6 proc. głosów, a Konfederacja 7,2 proc. Bardzo wysoka frekwencja Poza pięcioma siłami, które w ostatnim wyborach uzyskały mandaty parlamentarne, sondaż wziął pod uwagę także Bezpartyjnych Samorządowców i Polska jest jedna. Chęć oddania głosu na te ugrupowania wykazało kolejno: 1,7 proc. i 0,9 proc. badanych. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 82 proc. badanych, z czego 62 proc. „na pewno” i 20 proc. „raczej”. Brak chęci udziału wyraziło 20 proc. badanych – po 8 proc. „na pewno” i „raczej”. 2 proc. badanych nie potrafiło podać odpowiedzi. Czytaj też:

Kaczyński na marszu: Jest plan wielkiego okradzenia Polski i PolakówCzytaj też:

Hołownia i Kosiniak-Kamysz zadecydowali. „Jedziemy razem do wyborów samorządowych”