Posłanka Gosiewska porównała Kamińskiego i Wąsika do Poczobuta i Nawalnego. Twardoch grzmi

Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska w reakcji na zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika opublikowała w mediach społecznościowych wymowną grafikę. Na czarno-białej przeróbce dostrzeżemy kilku słynnych więźniów politycznych, m.in. Aleksieja Nawalnego z Rosji i Andrzeja Poczobuta z Białorusi w towarzystwie dwóch polskich parlamentarzystów. Wszystkich odgradza od obserwujących drut kolczasty.

Gosiewska porównała kolegów do Poczobuta i Nawalnego

Już samo to zestawienie sugeruje, że zatrzymani do odbycia kary przez sąd Kamiński i Wąsik mają coś wspólnego z represjonowanymi przez władze opozycjonistami. Co więcej, całość opatrzona jest mocnym napisem: „Więźniowie polityczni wschodnich reżimów”, stawiający Polskę w jednym gronie z Rosją i Białorusią. Poniżej z kolei widnieje napis: „Tusk = Łukaszenka = Putin”, zrównujący polskiego premiera z krwawymi dyktatorami.

„Przez lata wspomagałam walkę o wolność i demokrację w krajach byłego związku sowieckiego. Nigdy nie sądziłam, że w mojej Ojczyźnie – Polsce – w XXI w. będą więźniowie polityczni” – pisała na platformie X (Twitter) Małgorzata Gosiewska.

Warto przypomnieć, że Aleksiej Nawalny to jeden z największych wrogów Władimira Putina, którego rosyjskie władze próbowały otruć. Obecnie przetrzymywany jest w kolonii karnej w strefie arktycznej i skazywany na kolejne lata więzienia w procesach pokazowych. Jak utrzymuje przed sądem, codziennie dostaje dwa kubki gorącej wody i dwa kawałki chleba, na których zjedzenie ma 10 minut.

Andrzej Poczobut to z kolei polsko-białoruski dziennikarz i przedstawiciel mniejszości polskiej na Białorusi. Wielokrotnie skazywany na więzienie za swoje prodemokratyczne działania, w lutym ubiegłego roku usłyszał wyrok 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Na pół roku osadzono go w karcerze.

Twardoch: Jak można to porównywać?

Swoje oburzenie zestawieniem tych sylwetek z Kamińskim i Wąsikiem wyraził publicznie m.in. pisarz Szczepan Twardoch. „Jak można porównać skazanych w kryminalnej sprawie, którzy na dodatek zaraz wyjdą na wolność, do prawdziwych więźniów politycznych? Czy brylujące w mediach »żony więźniów politycznych« za parę dni, gdy ich »głodujący« mężowie wyjdą, będą mogły spojrzeć w oczy Oksanie Poczobut? Albo w lustro?” – pytał.

Inni internauci pytali posłankę Gosiewską, czy nie jest jej wstyd za takie porównanie i oskarżali o wykorzystanie tej sprawy do „podburzania emocji w polityce”. Przypominali, że Kamiński i Wąsik skazani zostali przez niezawisły sąd za przekroczenie uprawnień przy tzw. aferze gruntowej i nazywali ich ofiarami nie Tuska, a Jarosława Kaczyńskiego.

