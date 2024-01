Prof. Matczak pochwalił decyzję prezydenta. Politycy władzy zszokowani

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się wszcząć procedurę ułaskawieniową względem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne – zapewniał.

Ze względu na to, że procedura może ciągnąć się miesiącami, wystosował on również apel do Adama Bodnara, prokuratora generalnego. – Jest taka możliwość przewidziana w art. 568 Kodeksu postępowania karnego, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone – powiedział prezydent.

Możliwość, o której wspomniał Andrzej Duda, zezwala na czas procedury ułaskawieniowej wstrzymanie wykonywania kary lub zarządzenie przerwy w niej wykonywaniu. Wymaga ona jednak „szczególnie ważnych powodów” i stosuje się ją zazwyczaj w momencie, w którym osadzonym został już krótki okres pozostałej kary.

Zaskakująca opinia prof. Matczaka nt. decyzji prezydenta Dudy

Za jak najszybszym podjęciem decyzji w tym kierunku Adama Bodnara namawia Marcin Matczak, przychylny aktualnej władzy profesor prawa. „Zupełnie poważnie apeluję do Pana Ministra Bodnara o przychylenie się do prośby Prezydenta Dudy o wstrzymanie wykonania kary dla panów Wąsika i Kamińskiego i zwolnienie skazanych na czas trwania postępowania ułaskawieniowego” – namawia prof. Matczak.

„Potrzebujemy obniżenia emocji – PAD (Prezydent Andrzej Duda – red.) wykonał słuszny ruch w tym kierunku, co zasługuje na podobną odpowiedź” – kontynuuje.

Żukowska i Giertych odpowiadają prof. Matczakowi

Opinię prof. Matczaka pod wątpliwość bierze Anna Maria Żukowska, prawniczka i szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy. „Czy Pana zdaniem nastąpi obniżenie emocji, kiedy ci wypuszczeni z ZK panowie przyjdą do Sejmu utrzymywać, że są dalej posłami? Raczej nie sądzę” – odpowiada Żukowska.

Z opinią nie zgadza się także Roman Giertych, również prawnik i poseł Koalicji Obywatelskiej. „W najgłębszym interesie publicznym jest to, aby obywatele wiedzieli, że jesteśmy równi wobec prawa. Ułaskawianie przestępców bo są kumplami Prezydenta jest w sposób tak oczywisty sprzeczny z tym interesem, że zachodzę w głowę jak prawnik może wygłaszać bez wstydu takie opinie” – komentuje Giertych.

