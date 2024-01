Dziś Duda spotka się z prok. Barskim. Jeszcze przed spotkaniem z Tuskiem

W piątek ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że Prokurator Generalny Adam Bodnar spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim. „Wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych” – czytamy.

Dodano, że „zastosowany został przepis ustawy, który już nie obowiązywał”. W konsekwencji tego „od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego” – oświadczono.

Obowiązki powierzone zostały prok. Bilewiczowi. Zastępcy Prokuratora Generalnego zareagowali

Tego samego dnia premier Donald Tusk „powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Jackowi Bilewiczowi”.

Na powyższe decyzje zareagowała wkrótce Prokuratura Krajowa. Zastępcy Prokuratora Generalnego twierdzą m.in., że „prok. Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został skutecznie powołany na «pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego», bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić – 12 stycznia – nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja «pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego»” – czytamy.

Sytuację skomentował też na X/Twitterze Andrzej Duda. „Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał prok. Barskiemu swoją «decyzję» w tej sprawie. Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z prezydentem” – ocenił.

Spotkanie Dudy i prok. Barskiego.

Teraz, jak mówi Małgorzata Paprocka (w TVN24) i Wojciech Kolarski (w Polsat News) z Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda planuje spotkać się w poniedziałek rano z prok. Dariuszem Barskim.

Minister Kolarski (w Polsat News) przytoczył stanowisko głowy państwa. – Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania Prokuratora Krajowego, jaki jest tryb powoływania. Ten tryb został złamany – mówił. Dodał, że prezydent spotka się z prok. Barskim, by „porozmawiać o tym, co się wydarzyło, o próbie zamachu na niezależną prokuraturę”. Minister Kolarski powiedział też, że pojawi się też temat m.in. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, jak również planowanej wizyty w Kijowie premiera, gdzie udać się ma w ciągu najbliższych dni.

Małgorzata Paprocka w rozmowie z TVN24 zdradziła, że spotkanie Andrzeja Dudy i byłego Prokuratora Krajowego będzie miało miejsce, zanim jeszcze prezydent spotka się z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem. Spotkanie z premierem zaplanowano na godzinę 11.

