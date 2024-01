Gorący dzień w Sejmie. Oto, czym zajmą się posłowie

Dwudniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek, 16 stycznia, o godzinie 10. Posłowie zaczną prace od bloku głosowań, decydując między innymi o zmianach w składach osobowych komisji sejmowych. Następnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli drugie czytanie ustawy okołobudżetowej. Później posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy budżetowej. W tej sprawie zaplanowano krótką debatę.

Komisja śledcza ds. Pegasusa wraca do Sejmu

O godzinie 20 ma się rozpocząć kolejny blok głosowań, w którym posłowie powołają m.in. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Następnie przejdą do kolejnego punktu, czyli drugiego czytania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. – w skrócie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Zgodnie z projektem uchwały w skład komisji ma wejść 11 posłów. Nie wykluczone, że Sejm powoła ją jeszcze we wtorek. Pierwszy dzień obrad zakończy się około północy.

Sejm zajmie się wnioskami o odwołanie Sienkiewicza i Bosaka

W środę, 17 stycznia, obrady rozpoczną się blokiem głosowań o godzinie 9. Posłowie zajmą się również m.in. wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek ten zgłosili posłowie PiS, którzy argumentują, że Sienkiewicz jest "bezpośrednio odpowiedzialny za atak na media publiczne". W uzasadnieniu przekonują, że zmiany przeprowadzono w mediach publicznych nielegalnie. "Bartłomiej Sienkiewicz jest również odpowiedzialny za uniemożliwianie przeprowadzenia skutecznych interwencji poselskich parlamentarzystom PiS" – czytamy dalej.

Zaraz potem posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Ten wiosek, związany z incydentem z udziałem Grzegorza Brauna, zgłosiła Lewica. Wnioskodawcy zauważają, że tym, gdy Braun ugasił gaśnicą proszkową menorę chanukową, pojawił się na sejmowej mównicy, a prowadzący wówczas obrady Bosak dopuścił go do głosu. Następnie prowadzenie obrad przejął marszałek Hołownia, który wykluczył Brauna z posiedzenia. „Powyższa sytuacja jednoznacznie pokazuje, że pan Krzysztof Bosak nie nadaje się do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji” – przekonują politycy Lewicy.

Kolejnym punktem jest sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna, następnie zaplanowano blok głosowań, a po nim pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Posiedzenie ma się zakończyć o godzinie 18:30.

