Nieoficjalnie: Przyłębska planuje kandydować do PE. „Ma szansę”

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego – decyzją Rady – odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku. Od ostatnich wyborów minie niedługo pięć lat. Ostatni raz – w 2019 roku.

Julia Przyłębska będzie kandydowała do PE?

Polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością przekazał Wirtualnej Polsce, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska nie pójdzie na emeryturę, gdy jej kadencja wygaśnie (w grudniu). Jakie ma więc plany? Ponoć chciałaby kandydować z list PiS, kandydować do PE. Widzi ją tam sam prezes Jarosław Kaczyński.

Jeden z polityków opozycji mówi, że Przyłębska chciałaby działać w polityce. Jeden z informatorów WP twierdzi, że prezes TK „ma szansę”, by swój plan zrealizować. Jeden z informatorów redakcji mówi, że „nie byłby zdziwiony, gdyby otrzymała propozycję i ją przyjęła” – czytamy.

Co jednak na te przecieki powiedzieli politycy z obozu władzy? „Część z nich o potencjalnym kandydowaniu Julii Przyłębskiej do PE mówi: «Tak, to możliwe». Inni nie dowierzają: «To na pewno fejk»”,odjazd„, «dziwny pomysł»” – czytamy w artykule Wirtualnej Polski.

Została wybrana przez PiS w 2015 roku

Prezes TK wybrana została przez PiS, a potem powołana do pełnienia tej funkcji przez Andrzeja Dudę. Zastąpiła Andrzeja Rzeplińskiego, powołanego przez Bronisława Komorowskiego, po wybraniu go przez Platformę Obywatelską.

Warto przypomnieć, że za prezesury Julii Przyłębskiej Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku, że przeprowadzenie aborcji, gdy dojdzie do uszkodzenia płodu lub wad płodu jest niezgodne z Konstytucją. Po wyroku aborcja mogła zostać dokonana tylko wtedy, gdy była efektem gwałtu (albo np. kazirodztwa) lub zagrażała życiu kobiety.

Decyzja ta spowodowała falę protestów, które przetoczyły się przez całą Polskę. Zapoczątkowane zostały przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Podczas jednej z manifestacji, która miała miejsce w Warszawie, na ulice wyszło 100 tys. osób. O wyroku zaś rozpisywały się nie tylko media polskie, ale także zagraniczne.

