Prezydent Duda rozmawiał z komisarz Jourovą. Poruszył temat Kamińskiego i Wąsika

Prezydent Duda na marginesie forum w Davos odbył rozmowę z komisarz Jourovą. Jeszcze przed tym zdarzeniem podkreślał, że z inicjatywą wyszła przedstawicielka KE. Zaznaczał, że możliwe będzie poruszenie tematu kryzysu prawnego w Polsce. Katarzyna Szymańska-Borginon z RMF FM dowiedziała się nieoficjalnie, że polski polityk wspomniał też o posłach Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.

Andrzej Duda nie przekonał Very Jourovej

Z relacji na portalu RMF24.pl dowiadujemy się, że prezydentowi Polski nie udało się przekonać Very Jourovej. Nie podzieliła jego punktu widzenia ani w sprawie skazanych posłów PiS, ani kontrowersyjnych zmian w mediach publicznych.

Jourova miała powiedzieć, że Komisja Europejska nie zajmuje się indywidualnymi sprawami, tylko zmianami systemowymi. KE ocenia zgodność ustaw lub reform w krajach członkowskich z prawem unijnym. Dlatego też przypadek Kamińskiego i Wąsika nie jest szczegółowo rozpatrywany w Brukseli.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej zaznaczała, że nie ma kompetencji do oceniania, co jest złamaniem Konstrytucji RP, a co nim nie jest. To wewnętrzna sprawa Polski. Jak przypomniała, mimo skarg ówczesnej opozycji w Polsce, KE nie oceniała m.in. konstytucyjności przenoszenia spraw dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

W grudniu zeszłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek, 9 stycznia funkcjonariusze policji zatrzymali ich na terenie Pałacu Prezydenckiego i doprowadzili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Dzień później były szef służb specjalnych trafił do placówki penitencjarnej w Radomiu, a jego zastępca – do zakładu pod Ostrołęką.

W czwartek, 11 stycznia Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie procedury ponownego ułaskawienia obu polityków. – Panie (żony byłych posłów – red.) przyszły prosić mnie, żebym doprowadził do ich uwolnienia. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński podjęli strajk głodowy. Nie przyjmują posiłków. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza – argumentował prezydent.

