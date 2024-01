Abp Gądecki prosi Kamińskiego i Wąsika o rezygnację z głodówki. Zapowiada „interwencję humanitarną”

„Życie każdego z Panów ma wartość dla naszej wspólnej Ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą” – napisał abp Gądecki do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, apelując o wstrzymanie protestu głodowego. Przewodniczący Episkopatu zapowiada też interwencję u ministra sprawiedliwości.

W środę 17 stycznia na stronie internetowej polskiego episkopatu pojawił się Komunikat Rzecznika KEP ws. listu Przewodniczącego Episkopatu do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Opublikowano również sam list, skierowany przez abp. Stanisława Gądeckiego do przebywających w więzieniu polityków PiS. Abp Gądecki do Kamińskiego i Wąsika: Aby móc upominać się o sprawiedliwość trzeba żyć Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak poinformował, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki otrzymał dzisiaj od małżonek przebywających w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u Ministra Sprawiedliwości. Również w środę prezydent Andrzej Duda poinformował o tym, że sąd wydał nakaz przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego. Po otrzymaniu listu od żon uwięzionych polityków PiS, Przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że „jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara”. „W pełni rozumiem przyczyny podjęcia tak dramatycznej formy protestu. Protest głodowy jest formą wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy, odbieranych przez Panów, jako radykalnie niesprawiedliwe oraz jako potencjalnie skuteczny środek służący zwróceniu uwagi ludzi kierujących się w życiu sumieniem. Niemniej, aby móc upominać się o sprawiedliwość trzeba żyć. Z tego też powodu proszę Panów Ministrów o zmianę formy protestu” – czytamy w opublikowanym liście. „Jednocześnie, jeśli zostanie to przez Panów zaakceptowane, zobowiązuję się do podjęcia w Panów sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości, Pana Adama Bodnara” – dodał. „Życie każdego z Panów ma wartość dla naszej wspólnej Ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą” – podkreślił hierarcha na koniec. Czytaj też:

