Droga do 76 mld euro dla Polski otwarta. Minister finansów: Jestem optymistą

– To bardzo dobra informacja – mówił o spełnieniu przez Polskę warunków do uruchomienia funduszy strukturalnych minister finansów Andrzej Domański. Odniósł się też do obietnicy kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

Gościem „Faktów po Faktach” w piątek był minister finansów Andrzej Domański. „Mamy potwierdzenie z KE – Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych – 76 mld euro na realizację programów do 2027r”. – napisała w piątek na X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej. – W końcu te pieniądze trafią do polskiej gospodarki. To środki potrzebne na inwestycje, a te w ostatnich latach były na bardzo niskim poziomie. Czekamy oczywiście na środki z KPO, które również Polsce się należą i są bardzo potrzebne. W poniedziałek prowadziliśmy w Brukseli rozmowy dotyczące środków unijnych. Jestem optymistą – powiedział w „Faktach po Faktach”. – To bardzo ważne środki z punktu widzenia długoterminowej konkurencyjności – zaznaczył. Budżet na 2024 rok. Domański o uwzględnionych obietnicach Minister finansów został zapytany o przyjęty budżet. – Przygotowaliśmy bardzo dobry budżet. Udało się zmieścić w nim kluczowe z zobowiązań wyborczych – powiedział. Wśród spełnionych obietnic wymienił podwyżki dla sfery budżetowej i środki na finansowanie in vitro. – Przycięliśmy trochę wydatków na IPN oraz KRRiT. Oszczędności nie były potężne – mówił Andrzej Domański. Dodał, że liczy na podpisanie budżetu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Minister został też zapytany o kwotę wolną od podatku, w wysokości 60 tys. zł. Taka obietnica została sformułowana w kampanii wyborczej. – Pracujemy nad tym rozwiązaniem. Chcemy dokonywać zmian w sposób przewidywalny. Wariantów na stole jest kilka, ale 60 tys. „będzie dowiezione”, mówiąc kolokwialnie. Ale musimy to precyzyjnie zaplanować, nikt sobie nie pozwoli na powtórkę z Polskiego Ładu – powiedział. Zapytany o utrzymanie zerowego VAT na żywność, mówił, że resort będzie się przyglądał inflacji. –Moim obowiązkiem jest również dbanie o dochody budżetowe – zaznaczył. Czytaj też:

Bodnar wręczył komisarzowi prezent. „Chciałbym odczarować to miejsce dla pana”Czytaj też:

Kiedy dostaniemy pierwsze pieniądze z KPO? Padł termin