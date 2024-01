Polska pierwszym krajem, który odwiedzi nowy król Danii. „Brama do Ukrainy”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii oraz tamtejszy dwór królewski potwierdziły wizytę Fryderyka X w Polsce. Będzie to pierwszy kraj, który odwiedzi ogłoszony w połowie stycznia monarcha. W oficjalnym komunikacie dotyczącym wizyty podano, że będzie on przewodniczył delegacji przedsiębiorców.

Do Polski razem z Fryderykiem X przyjadą przedstawiciele firm zajmujących się efektywnością energetyczną, przyjazną dla środowiska produkcją rolną oraz biogazem. Oprócz nich w delegacji uczestniczyć będzie szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen i ministrowie odpowiedzialni za energię, rolnictwo i rybołówstwo.

Król Danii zamierza spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz innymi polskimi politykami. Złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odwiedzi Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni NATO.

Duńczycy przypominają, że Polska jest dziewiątym co do wielkości rynkiem eksportowym dla ich kraju. Działa u nas aż 700 firm z duńskim kapitałem, które zatrudniają 100 tys. osób. W komunikacie nie ukrywano, że część tamtejszych firm uważa nasz kraj za „bramę do Ukrainy” i zaznaczono, iż oba państwa mają wobec Kijowa „aktywne stanowisko”.

Wybór Polski na pierwszą wizytę to ważny sygnał. Tradycyjnie para królewska z Danii swoje pierwsze odwiedziny kieruje do sąsiednich krajów. Już teraz wiadomo, że planowane są wizyty w Szwecji i Norwegii, ale nie podano jeszcze szczegółów.

Nowy król Danii

W połowie stycznia premier Mette Frederiksen ogłosiła 55-letniego Fryderyka X królem Danii. Było to możliwe dzięki abdykacji jego matki, 83-letniej królowej Małgorzaty II. Nie zdecydowano się na akt koronacji. Szefowa duńskiego rządu proklamowała jedynie następcę tronu w tradycyjny sposób. Nowego władcę przedstawiła z balkonu zamku.

Tuż przed ogłoszeniem nowego króla, odbyła się Rada Stanu, czyli posiedzenie premiera, ministrów oraz panującego monarchy. Ustępująca Małgorzata II po podpisaniu dokumentu o zrzeczeniu się tronu, powiedziała tylko: „Boże chroń króla”. Po wyjściu, jej miejsce zajął książę Fryderyk X, który został królem Fryderykiem II.

