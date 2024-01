Obraźliwy napis na elewacji siedziby PiS. Został błyskawicznie zamalowany

Napis o treści „Duda, Kamiński, Wąsik – jesteście gnidami” pojawił się na zewnętrznej ścianie siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej 84/86. Zdarzenie to zbiegło się w informacją o wypuszczeniu na wolność dwóch skazanych za przestępstwo urzędnicze posłów PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ułaskawił ich trzeci z wymienionych w komunikacie – prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie aktu wandalizmu obiegło media społecznościowe w środę 24 stycznia rano. Jeszcze tego samego dnia przed południem mogliśmy zobaczyć, jak napis wymierzony w Dudę, Kamińskiego i Wąsika został zamalowany. Na miejsce wezwano też policję.

twitter

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, wraz z dwoma byłymi agentami CBA, prawomocny wyrok w sprawie tzw. afery gruntowej usłyszeli 20 grudnia 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Jak zauważa "Rzeczpospolita", sentencja wyroku wskazuje, że politykom PiS nie zostało przypisane podżeganie do korupcji, za co zostali skazani w pierwszej instancji. Dziennik potwierdził to w stołecznym sądzie.

„M. Wąsik i M. Kamiński są skazani za czyny opisane w punkcie I. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r. Zmiana opisu czynu skutkowała zmianą kwalifikacji prawnej – Sąd Okręgowy wyeliminował z ustaleń Sądu Rejonowego podżeganie do wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym i w konsekwencji wyeliminował z kwalifikacji prawnej art. 18 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 229 § 1 k.k” – odpowiedziała na pytania "Rzeczpospolitej" rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Mirosława Chyr.

Jak zauważa dziennik, może to oznaczać, że CBA „mogło mieć wiarygodną informację o przestępstwie, która pozwalała wszcząć operację specjalną”. Zaś Kamiński i Wąsik odsiadują w więzieniu wyrok za przekroczenie uprawnień oraz zlecenie podrobienia szeregu dokumentów i usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. – Podstawę wymiaru kary 2 lat pozbawienia wolności stanowił przepis art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 3 kodeksu karnego – tłumaczyła sędzia Chyr. Oznacza to, że sąd wykorzystał surowszy paragraf o podrabianiu dokumentów.

Kamiński i Wąsik na wolności

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w środę wieczorem opuścili zakłady karne wskutek ich ponownego ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Krótko po tym zapowiedzieli, że zamierzają wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Innego zdania co do ich statusu są prawnicy.

– Jeśli prezydent zastosował pełny zakres aktu łaski, to z dniem wydania takiego postanowienia panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są w świetle prawa uznawani za osoby niekarane. To oznacza, że w najbliższych wyborach będą mogli kandydować, ale to nie oznacza, że wracają ich mandaty poselskie w tej kadencji – powiedział w rozmowie z PAP dr hab. Mikołaj Małecki z UJ.

Czytaj też:

Tusk odniósł się do wypuszczenia Kamińskiego i Wąsika. Wystarczyły dwa zdaniaCzytaj też:

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik: Jesteśmy posłami. Co myślą Polacy?