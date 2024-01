Tusk grzmi po słowach Kaczyńskiego: Nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy

Donald Tusk zaczął od podkreślenia, że warto angażować się w życie publiczne, by doczekać uśmiechów na twarzach opiekunów osób niepełnosprawnych. Dodał, że dzień jest dla niego symboliczny. – Nie chciałem na to zwracać uwagi, ale tak nieszczęśliwie się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego. W linii prostej pewnie tak z półtora metra. Bardzo często słyszę, co mówi.

Kaczyński nazwał Kołodziejczaka "gówniarzem". Tusk komentuje

– Kiedy dziś przemawiał pan minister Kołodziejczak i zwrócił się do pana prezesa Kaczyńskiego per „panie Kaczyński”, pan prezes odpowiedział mu: „ty gówniarzu”. Mówię o tym dlatego, bo pół godziny później, kiedy wyszła na tę mównicę przedstawicielka tysięcy rodzin, które zbierały z takim trudem podpisy pod ustawą, która ma pomóc tym najbardziej poszkodowanym, to nawet nie znalazł minuty czasu, żeby wysłuchać, na czym polega los ludzi tak bardzo poszkodowanych przez okoliczności – mówił Tusk. – Natomiast macie zawsze czas, by przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na jakieś wyżyny – dodawał, mając na myśli Wąsika i Kamińskiego.

Premier odnosił się do faktu, iż zdecydowana większość posłów PiS wyszła z sali, kiedy tylko rozpoczęły się prace nad obywatelskim projektem zmian w ustawie socjalnej. — Zachęcam, żeby państwo zostali — apelował marszałek Hołownia. — To jest trzeci projekt obywatelski, jaki jest procedowany w tej kadencji Sejmu. Będzie dzisiaj procedowany jeszcze jeden. Myślę, że projektom obywatelskim, pod którymi podpisały się setki tysięcy Polaków, należy się od nas specjalny szacunek i specjalna uwaga – podkreślał.

Tusk: Nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy. Zrujnowaliście kraj

– Nie ma prawa ubiegać się o władzę nikt, dla kogo oponent polityczny, to jest "gówniarz", a rodzice niepełnosprawnych są niewarci nawet minuty uwagi. Tego dnia widać najwyraźniej jak tylko można, że nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy. Że zrujnowaliście ten kraj. Właśnie dlatego, że tak traktujecie niepełnosprawnych, oponentów, przestępców, co zobaczyła Polska w ostatnich dniach – podsumował Donald Tusk.

Czytaj też:

Policjanci w pobliżu budynku Sejmu. „My nikogo nie kontrolujemy'Czytaj też:

Ostre słowa w kierunku Szymona Hołowni. „To, co pan wyprawia, to jest hańba”