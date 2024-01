Posłowie opozycji o zerwanych tablicach Żołnierzy Wyklętych: Skandaliczna pogarda

Posłowie opozycji, którzy udali się z kontrolą poselską do Ministerstwa Klimatu i Środowiska informują, że ze ścian zniknęły tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych oraz połączony z nimi symbol Polski Walczącej. Zdjęte tablice i symbol znalezione miały zostać w piwnicy ministerstwa. Po interwencji poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.

Posłowie opozycji z interwencją w MKiŚ

„Jesteśmy z Andrzejem Śliwką i Dariuszem Mateckim z kontrolą poselską w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W gmachu ministerstwa zdemontowano tablice poświęcone Żołnierzom Wyklętych. Skandal‼️” – informował na bieżąco w mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski Michał Woś.

Jak dodał, „Dyrektor Generalna nie ma pojęcia kto wszedł do strefy ochronnej i to zrobił”. „Kompromitacja” – komentuje polityk.

Uwagę na dawne ulokowanie tablic zwrócił także inny poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki. „Tablice znajdowały się w strefie tajnej. Dyrektor Generalna nie wie co się stało z tymi tablicami. Ktoś wchodzi do strefy tajnej w budynku rządowym i ściąga patriotyczne tablice, posłom nie chcą udzielić informacji kto za to odpowiada” – pisze w mediach społecznościowych.

W relacji będących w ministerstwie z interwencją posłów czytamy, że „Dyrektor Generalna nie chce im udzielić informacji kto odpowiada za zdjęcie tablic”. „Nie chcą również przekazać informacji gdzie znajdują się te tablice” – pisze Dariusz Matecki.

Ministerstwo mówi o remoncie

Informację o zajściu uzupełnia w swoim wpisie poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. „Na sam koniec interwencji przybiegł pan Dominik Gajewski, świeżo powołany zastępca dyrektora departamentu prawnego, przerwał wszystkim i powiedział, że może być to jednak remont. Jednak zaprzeczyła temu obecna pani Dyrektora Generalna” – twierdzi polityk.

– Ta ściana była dopiero co malowana i to było na nowo tam powieszone, więc wersja z remontem była po prostu kłamstwem – powiedział podczas zwołanej po interwencji poselskiej konferencji prasowej Michał Woś.

Kaleta: Skandaliczna pogarda dla polskich bohaterów

Sprawę skomentował m.in. Sebastian Kaleta, również poseł Prawa i Sprawiedliwości. „Minister Hennig-Kloska zerwała w gmachu MKiŚ symbol „Polski Walczącej” i pozbyła się tablic upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Skandaliczna pogarda dla polskich bohaterów walczących z reżimem komunistycznym. Tablice upamiętniają m. in. rtm Witolda Pileckiego, Augusta Fieldorfa „Nila”, czy Danutę Sidzikównę „Inkę”. Teraz znalazły się w piwnicy resortu!” – pisze polityk.

