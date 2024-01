Posłanka Razem ramię w ramię z PiS? Dołącza do zespołu Marcina Horały

„Z inicjatywy Marcina Horały powstaje zespół parlamentarny „Tak dla rozwoju. CPK – atom – porty”. Ja się zapisałam, bo oczywiste jest dla mnie, że Polska musi się rozwijać” – poinformowała w mediach społecznościowych posłanka Razem Paulina Matysiak. „Żeby to było możliwe musimy postawić na rozwój transportu i naszej energetyki” – dodała.

Decyzję członkini Klubu Parlamentarnego Lewicy skomentował Paweł Szrot, do niedawna szef Gabinetu Prezydenta RP i aktualny poseł Prawa i Sprawiedliwości. „Jak będzie Pani poseł dawała tyle dowodów rozsądku i przyzwoitości co ostatnio, to obawiam się nieprzyjemnych konsekwencji ze strony wiadomo której. Proszę się trzymać!” – stwierdził w komentarzu pod wpisem posłanki.

Czym zajmie się zespół parlamentarny zainicjowany przez Marcina Horałę?

Jak czytamy we wpisie Marcina Horały, posła Prawa i Sprawiedliwości i inicjatora ponadpartyjnego zespołu parlamentarnego „Tak dla rozwoju. CPK – atom – porty”, „nazwa jest chyba samotłumacząca”.

„Wszystkich posłów zainteresowanych wspieraniem strategicznych dla Polski inwestycji proszę o kontakt ze mną, najlepiej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Chciałbym jutro dopełnić formalności wniosku do prezydium Sejmu” – zachęca poseł.

Do wpisu o zespole Marcin Horała załącza listę trzech inwestycji, którymi nowa inicjatywa ma się dokładnie zająć. „Szybka realizacja Programu Inwestycyjnego CPK (szybka, a więc bez istotnych zmian w jego zaawansowanych elementach), szybka budowa elektrowni atomowych (w tym pierwszej w aktualnej lokalizacji), szybka budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, terminala T3 w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz infrastruktury dostępowej (np. Droga Czerwona w Gdyni, modernizacja linii kolejowej 201, inwestycje w Odrzańską Drogę Wodną)” – wymienia parlamentarzysta.

