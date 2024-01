Polacy coraz mniej przychylni władzy. Prezydent z najgorszym wynikiem od miesięcy

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku – w grudniu 2023 roku – działania prezydenta Andrzeja Dudy w badaniu przeprowadzonym przez pracownię CBOS pozytywnie ocieniało 51 proc. badanych. Był to w tamtym miesiącu jedyny przypadek, w którym pozytywną opinię wyraziła ponad połowa osób. W takiej też okolicy wynik utrzymywał się od kilku miesięcy. W listopadzie 47 proc., w październiku 50 proc., tyle samo we wrześniu i sierpniu.

W styczniu wynik ten diametralnie spadł. Działalność prezydenta pozytywnie oceniło 43 proc. badanych – o 8 punktów proc. mniej niż przed miesiącem.

Wzrosła za to reprezentacja negatywnych ocen działalności Andrzeja Dudy. Przed miesiącem wynosiła ona 43 proc., dziś – 49 proc. Jest to najwyższy wynik od końca 2020 roku.

Sejm z niewielkim wzrostem, Senat z większym

W niewiele lepszej sytuacji jest Sejm. Działalność izby regularnie oceniana jest gorzej od tej prezydenckiej, jednak w tym przypadku – w przeciwieństwie do tej Andrzej Dudy – wzrosła ona względem poprzedniego miesiąca i zbliża się do dwukrotności wyniku sprzed roku.

Działalność Sejmu w styczniu oceniona została pozytywnie przez 42 proc. badanych. Miesiąc wcześniej grupa ta wynosiła o 1 punkt proc. mniej.

Tyle samo – 42 proc. – wyniosła negatywna ocena działalności. Wzrosła ona względem poprzedniego badania o 9 punktów proc., jednak nadal jest znacznie niższa od tej, jaka pojawiała się w tabeli w poprzednich miesiącach. W ubiegłym roku wahała się ona od 54 do 61 proc.

Największy wzrost względem poprzedniego badania zanotował Senat. W tym przypadku jest to także najlepszy jego wynik od co najmniej kilkunastu miesięcy. Jego działalność pozytywnie oceniło 40 proc badanych, a negatywnie 32 proc. Przed miesiącem było to kolejno: 36 i 25 proc.

