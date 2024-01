Nowy przedmiot szkolny? Jest apel do minister Nowackiej

Reprezentujący pacjentów Bartłomiej Chmielowiec przedstawił Barbarze Nowackiej propozycję. Chce, by minister edukacji przemyślała pomysł wprowadzenia do szkół kolejnego przedmioty. Miałby się on nazywać „wiedza o zdrowiu” i wzorowany byłby na lekcjach wiedzy o społeczeństwie (WOS).

Wiedza o zdrowiu w szkołach? RPP podaje argumenty

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta „edukacja zdrowotna odgrywa ważną rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej i profilaktyce. Zapewnia niezbędne informacje dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej i kontroli zdrowia”. Chmielowiec podkreślił, że wielokrotnie próbował już przekonać do nowego przedmiotu MEN, Ministerstwo Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

– Aby skutecznie promować zdrowe nawyki wśród obywateli, konieczne jest opracowanie narzędzia umożliwiającego przekazanie usystematyzowanej wiedzy. Taka inicjatywa przyniesie rezultaty w postaci poprawy jakości życia oraz leczenia przyszłych pokoleń pacjentów. Kluczowe jest też byśmy zaczynali jak najwcześniej, dostosowując przekazywaną wiedzę do odbiorców – zauważał Bartłomiej Chmielowiec.

Szeroki zakres wiedzy o zdrowiu

Rzecznik jest przekonany, że nowy przedmiot szkolny pomógłby uczniom w zdobyciu umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych m.in. ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, a także zrozumieniem znaczenia działań profilaktycznych oraz oceną skuteczności szczepień ochronnych.

Edukacja zdrowotna miałaby też obejmować takie sprawy, jak seksualność, profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Wszystko to miałoby przyczynić się do „lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych”.

W swojej argumentacji RPP przypomniał, iż w wielu rozwiniętych krajach Europy i na świecie praktykuje się edukowanie młodzieży w zakresie wiedzy o zdrowiu. Przekazał Barbarze Nowackiej już opracowane scenariusze lekcji edukacyjnych oraz informator z zakresu praw pacjenta dla klas 1-3 szkół podstawowych, wraz z plakatem zawierającym opracowane prawa dziecka-pacjenta.

