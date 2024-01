Kaczyński zapowiada polityczną ofensywę. Uderzył też w rząd Tuska: Podwójna gra

– Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną odjechane właściwie wszystkie województwa. Chcemy zwrócić się do społeczeństwa. Przekaz jest następujący: ta władza obiecywała 100 konkretów, realia są takie, że łamana jest Konstytucja – powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości, to oni przez lata byli oskarżani o łamanie konstytucji, a to teraz „łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa”. – Mamy do czynienia z taką podwójną grą. W Polsce Ludziom się mówi, że nic się nie zmieni, że jesteśmy (rząd jest – red.) przeciwko zmianie traktatów et cetera, a coś zupełnie innego mówi się, kiedy się jest w Brukseli, kiedy w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zgodą na ten niemiecki dyktat – ocenił polityk.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają w Polskę

Zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego spotkania pod hasłem „Bądźmy Razem” rozpoczną się w najbliższy weekend. – Nasza trasa spotkań będzie odbywać się w składzie sześcioosobowym, ale ten skład oczywiście będzie rozszerzany. Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, potem do wszystkich byłych miast wojewódzkich – przypominam, że do 1998 roku było ich 49 –, a następnie do wszystkich powiatów. Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, a później przyjdzie czas na skonkretyzowaną, prowadzoną od poziomu gminy kampanię samorządową. Takie są nasze plany na najbliższy czas– zapowiedział lider ugrupowania.

Sam Jarosław Kaczyński w najbliższą sobotę pojawi się w Lublinie, a w niedzielę w Kielcach. Była premier Beata Szydło w sobotę odwiedzi Kraków, a następnego dnia spotka się z mieszkańcami Rzeszowa. Mariusz Błaszczak pojedzie w sobotę do Białegostoku i Olsztyna, a w niedzielę do Bydgoszczy. W trasę ruszą również Przemysław Czarnek i Jacek Sasin. Pierwszego z nich spotkać będzie można w sobotę w Siedlcach, a w niedzielę w Opolu i Wrocławiu. Drugi spotkanie zorganizuje jedynie w niedzielę w Poznaniu.

