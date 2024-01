Poseł Suwerennej Polski wbiegł na mównicę. Zbulwersowały go słowa o Funduszu Sprawiedliwości

W Sejmie trwają rozmowy nt. Funduszu Sprawiedliwości, jednego ze sztampowych programów lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Politycy aktualnej władzy mówią o nim wprost: dla dotychczasowej władzy była to „swoista kiełbasa wyborcza”. Nie dziwi się fakt, że na sali plenarnej jest gorąco.

– Ten fundusz, o którym mówimy, miał służyć pomocą ofiarom przestępstw. Natomiast politycy Solidarnej Polski (aktualnie Suwerennej Polski – red.) stworzyli z niego fundusz wyborczy – stwierdził Marcin Skonieczka, poseł Polski 2050.

Jeszcze zanim wszedł na mównicę wicemarszałek Piotr Zgorzelski musiał upominać o spokój część sali zajmowaną przez Zjednoczoną Prawicę. – Ja to obserwowałem, bo byłem wójtem gminy wiejskiej. Wyglądało to w ten sposób, że przyjeżdżał poseł Solidarnej Polski spotykał się z OSP, z KGW, mówił, że dla swoich są środki. Wtajemniczeni mogli składać wnioski, a później za pośrednictwem… – kontynuował polityk.

Poseł Suwerennej Polski przerwał przemówienie

W tym momencie wykrzykując już z daleka przy mównicy znalazł się Mariusz Kałużny, poseł Suwerennej Polski. – Składał pan wniosek?! Pytam: składał pan wniosek?! – krzyczał machając ręką w kierunku Marcina Skoniecznego. – Składał pan wniosek! Dostał pieniądze! – ogłosił po chwili zwracając się do swoich klubowych kolegów.

Z zajmowanych przez nich ław poselskich rozległy się krzyki: „Kłamca! Kłamca!”. Upomniany przez wicemarszałka powtórzył to także w jego stronę. – Składał wniosek… – powiedział Piotrowi Zgorzelskiemu. – Panie pośle, czy mam pana w trybie natychmiastowych wykluczyć z obrad? – odpowiedział prowadzący obrady.

Poseł Suwerennej Polski odszedł od mównicy i kontynuował kłótnie z inną posłanką na środku sali plenarnej. – Jeszcze jedna taka pana wycieczka, a wykluczę pana z obrad – zapowiedział mu wicemarszałek.

Fundusz Sprawiedliwości wspierał kampanię wyborczą?

Poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka powiedział z mównicy, że kiedy był wójtem gminy wiejskiej politycy Suwerennej Polski stworzyli z Funduszu Sprawiedliwości ośrodek finansowania kampanii wyborczej.

– To było tak zrobione, że pan poseł jeździł do wybranych organizacji, dostawały one informację o składaniu wniosków. Rzeczywiście, pośrednikiem była gmina – kontynuował przyznając rację po powrocie do głosu Marcin Skonieczny.

Dodał jednak, jak miało wyglądać wykorzystywanie funduszu w kampanii. – Pan poseł dzwonił potem do wybranych KGW., które dostały dotacje, do OSP, prosił o wieszanie banerów. To był mechanizm, który był wykorzystywany politycznie. W ten sposób nie powinno się dystrybuować środków publicznych jesteśmy – ocenił polityk.

