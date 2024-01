Gwiazdowski: Robespierre, Lenin, Ziobro i Duda. Największym nieszczęściem są prowincjonalni prawnicy

– Dziwię się niektórym profesorom prawa, jak słucham ich wypowiedzi. Jakby zapomnieli, co jest napisane w podręcznikach od logiki. Gdybym dziś kończył podstawówkę, pewnie inaczej bym wybrał. Poszedłbym do jakiegoś technikum stolarskiego. Największym nieszczęściem są prowincjonalni prawnicy – jak Robespierre, Lenin, a w Polsce – Ziobro i Duda. Sorry, że tak mówię, bo ci nasi są z Krakowa, a to przecież nie prowincja – ale tak w historii to się układało. Skrywane ambicje i kompleksy biorą górę – mówi w rozmowie z „Wprost” Robert Gwiazdowski, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków, wykładowca akademicki.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Mamy niezły bałagan w Polsce. Robert Gwiazdowski: To prawda. Ciężko będzie z tego wybrnąć. Lepiej już było. A jak będzie? Postawiłem tezę, że będziemy szli w kierunku degrengolady demokracji, jak przewidywał Platon z Arystotelesem. Z czasem może się ona zamienić w tyranię, choć w naszym przypadku pewnie bardziej – oligarchię. Dlaczego będzie coraz gorzej? PiS rządził jakby uwierzył Gomułce, który mówił: Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy! Teraz PO zachowuje się tak samo. Wyczuwam u pana satysfakcję, że pana w tym politycznym tyglu nie ma. Równo cztery lata temu, w styczniu, zapowiadał pan wejście na scenę polityczną z projektem Polska Fair Play. Ale nie udało się dostać do Parlamentu Europejskiego. Bardzo się cieszę, że nic z tego nie wyszło. To był kretyński pomysł. Nie wiem, co mnie opętało po sześćdziesiątce. Niektórzy tak szaleją po czterdziestce. Ja przez czterdziestkę przeszedłem bez zaburzeń, natomiast sześćdziesiątka spowodowała, że w głowie mi się pokręciło i postanowiłem spróbować w polityce. Dobrze, że mnie wyborcy pogonili. A więc – ulga. Mam ten komfort, że w 1997 roku byłem wśród tych, którzy konstytucję krytykowali, więc teraz mogę z lubością naigrywać się, gdy ktoś mówi, że jest ona taka nowoczesna i demokratyczna. Na szczęście mam rok do emerytury i się niczym nie przejmuję. Trochę dzieciaków mi szkoda, ale rozmawiałem ze znajomymi i jesteśmy podobnego zdania, że trzeba je gdzie za granicę wyekspediować. Gdzie byłoby najlepiej?