Sikorski „przyćmił” Hołownię i Tuska na licytacji WOŚP. Zobacz, co wystawił minister

Jak co roku, 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod koniec stycznia. 28 stycznia na ulice w całej Polsce wyjdą tysiące wolontariuszy zbierający do puszek pieniądze na WOŚP. Orkiestrę można wesprzeć także w sieci – m.in. licytując konkretne przedmioty. Internetowa zbiórka zakończy się 29 stycznia 2024 roku.

Celem tegorocznej zbiórki są „płuca po pandemii”. Pieniądze od darczyńców zostaną przeznaczone na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. – Problem ogromny, z którym chcemy się uporać. Chcemy kupić sprzęt dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych – zapowiedział Jurek Owsiak.

Kilka lat temu w rozmowie z „Wprost” twórca przedsięwzięcia, pytany o to czy politycy aktywnie wspierają Orkiestrę i chętnie biorą udział w licytacjach, gorzko wyznał: – Tu akurat cisza, wiele tych aukcji nie ma. Choć bardzo pomagają nam prezydenci miast, wzmacniają sztaby.

Filiżanki do espresso i cekinowa suknia od Pary Prezydenckiej

Są jednak politycy, którzy co roku włączają się w akcje. Które z licytacji są najpopularniejsze? W czołówce najchętniej licytowanych jest m.in. zestaw filiżanek do espresso od Andrzeja Dudy – z bilecikiem z osobistą dedykacją Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jak czytamy w opisie aukcji, są to „unikatowe filiżanki zaprojektowane przez wybitnego polskiego artystę Marka Cecułę. Zestaw został wykonany, specjalnie dla prezydenta, z najwyższej jakości szkliwionej porcelany ćmielowskiej. Klasyczna forma nawiązuje do serwisu porcelanowego z czasów Prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego”.

Główną dekoracją jest złoty polski orzeł na granatowym tle. W górnej części otoku znajdują się dwa równoległe pasy w kolorach białym i czerwonym, odpowiadające polskim barwom narodowym. Obecnie w licytacji bierze udział 51 osób – a cena wynosi 11 500 zł. W ubiegłym roku prezydent wystawił spinki do mankietów wylicytowane za 6,7 tys. zł. Znacznie większą popularnością cieszyło się zdjęcie przekazane przez Agatę Kornhauser-Dudę – kupione za ponad 200 tys. zł. Z kolei w tym roku małżonka prezydenta przekazała na szczytny cel cekinową sukienkę z Atelier „Ela Piorun”.

Ołówek gen. Władysława Sikorskiego od Donalda Tuska

Premier przeznaczył, na prośbę właściciela przedmiotu, niezwykłą pamiątkę – automatyczny, pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego, który generał otrzymał w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Do niego dołączył książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego", wyjątkowo popularną w ostatnim czasie, wraz z autografem. Obecnie w aukcji biorą udział 24 osoby a cena wynosi 50 100 zł.

Barierka od Szymona Hołowni dla WOŚP

Marszałek Sejmu wystawił na aukcję ostatnią barierkę stojącą przed budynkiem Sejmu, opatrzoną autografem lidera Polski 2050. Wraz z nią zwycięzca otrzyma zaproszenie na obiad z Szymonem Hołownią. Aktualna cena to 40 tys. zł.

Obiad w stołówce z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Swój wkład w zbiórkę ma także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL oferuje darczyńcom... obiad w żołnierskiej stołówce oraz specjalne zaproszenie ministra do udziału w uroczystościach Święta Wojska Polskiego. Obecna kwota licytacji wynosi 21 700 zł i bierze w niej udział 38 osób.

Herbatka i zwiedzanie MSZ z Radosławem Sikorskim

Absolutnym faworytem w licytacji polityków jest minister spraw zagranicznych. Szef resortu proponuje zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą wspólne zwiedzanie gmachu MSZ w Warszawie, wspólną herbatkę, pamiątkowe zdjęcie oraz najnowszą książkę autorstwa Radosława Sikorskiego. W licytacji bierze udział ponad 30 osób, a aktualna cena wynosi 60 100 zł. Podobną kwotę osiągnęła do tej pory... tenisistka Iga Świątek. Jej suknia wystawiona na licytacji WOŚP jest wyceniana obecnie na 68 tys. zł.

Stylowy skuter Michała Kołodziejczaka

Na niecodzienny pomysł wpadł również Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Wiceminister rolnictwa wystawił bowiem na aukcję WOŚP skuter Vespa Primavera (stan licznika 930 km) ze zwycięskiej kampanii wyborczej do Sejmu. „To symbol bezpośrednich kontaktów w z mieszkańcami w okręgu 37 Gnieźnieńsko-Konińskim. Wierzę, że będzie również symbolem pojednania i przyniesie nowemu użytkownikowi wiele szczęścia. Nowego właściciela serdecznie zapraszamy na wizytę do Sejmu, wspólny obiad i zwiedzanie gmachu” – zachęca polityk. Chętni muszą obecnie zapłacić ponad 16 tys. zł.

Karaoke z najmłodszym posłem

Na oryginalny pomysł postawił z kolei najmłodszy poseł Adam Gomoła. Zwycięzca licytacji może wziąć udział we wspólnym karaoke z udziałem 25-letniego parlamentarzysty. – Mimo, że w naszym ugrupowaniu jest muzyk (Michał Gramatyka – członek zespołu „Perły i Łotry” – przyp. red.) to pokażę, że pozostali posłowie Polski 2050 nie odstają wokalnie – mówi „Wprost” poseł Polski 2050. Obecna cena licytowanego wydarzenia to 1000 zł.

Płuca – cel akcji

Cel tegorocznej akcji powstał po konsultacjach z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej, które zwróciło uwagę na zdrowotne konsekwencje pandemii – bardzo poważne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Sytuację pogarsza, a tym samym zwiększa liczbę osób z chorobami układu oddechowego, zła jakość powietrza w Polsce. Dodatkowo Fundacja chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą. W Polsce żyje z tą chorobą około 1 800 osób, a odsetek dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę nie przekracza 40 proc.

W ramach 32. Finału WOŚP planuje zakupić: