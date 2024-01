Wraca zaufany człowiek Tuska. Był twarzą jego poprzedniego rządu

Jak donoszą dziennikarze stacji, pomimo dotychczasowego braku oficjalnego powołania na stanowisko, Paweł Graś miał już zacząć pracę. Miał być widziany w Sejmie, a także z Donaldem Tuskiem podczas zeszłotygodniowej oficjalnej wizyty w Kijowie. Ponadto ma on – wraz z ministrem aktywów Borysem Budką i wiceministrem aktywów Robertem Kropiwnickim – koordynować zmiany na stanowiskach prezesów spółek państwowych.

Kim jest Paweł Graś?

Paweł Graś z Platformą Obywatelską związany jest od samego początku. To on odpowiadał w pierwszych latach za jej struktury w części małopolski. Między grudniem 2013 a listopadem 2014 roku był sekretarzem generalnym partii.

Jako poseł zasiadał w Sejmie przez pięć kadencji – od 1998 do 2014 roku. W kancelarii premiera pracował już wcześniej. Był także twarzą poprzedniego rządu Donalda Tuska – od 2009 do 2014 roku był jego rzecznikiem.

Zaufany Donalda Tuska

Przerwa Pawła Grasia od krajowej polityki nastąpiła w 2014 roku. Kiedy Donald Tusk przeniósł się do Brukseli, wziął go ze sobą.

– Minister Graś jest mi potrzebny do uprawiania, w dobrym tego słowa znaczeniu, polityki w Brukseli: kontaktów z Parlamentem Europejskim, innymi państwami. Troska nad tym, co się dzieje w Polsce w kontekście europejskim – mówił o nim wówczas Donald Tusk. – Współpracowaliśmy ze sobą zawsze bardzo. No i co on by tu robił beze mnie, tak prawdę powiedziawszy – żartował.

Po powołaniu Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej Paweł Graś został starszym doradcą ds. polityki i komunikacji odpowiedzialnym za kontakty z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi. Następnie od 2019 roku szefował gabinetowi Donalda Tuska jako przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj też:

Tusk wbił szpilę Kaczyńskiemu. „Ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami”Czytaj też:

Co specsłużby badały przed fuzją Lotosu i Orlenu? ABW ponownie zainteresowała się sprawą