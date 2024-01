Ta wiadomość spodoba się Donaldowi Tuskowi. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska minęło półtora miesiąca. To szczególnie intensywny okres w polskiej polityce. Intensywne prace komisji śledczych, gruntowna zmiana w mediach publicznych, przetasowania w Prokuraturze Krajowej, a także sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to tylko część tematów, o których w ostatnim czasie było szczególnie głośno. Jak przełożyło się to na wyniki najnowszego sondażu?

Najnowszy sondaż. Rośnie poparcie PO i Konfederacji

Z nowego sondażu CBOS wynika, że w styczniu Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość i notuje o 5 pkt. proc. wyższe poparcie od obecnej opozycji. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to KO zyskałaby 29 proc. głosów, natomiast PiS – 24 proc. Notowania obozu rządzącego rosną od listopada ubiegłego roku. Wtedy partia Donalda Tuska miała 24 proc., natomiast PiS – 29 proc.

Według Centrum Badania Opini Społecznej podium zamyka Trzecia Droga z poparciem 14 proc. respondentów. Z kolei na Konfederację swój głos chciałoby oddać 11 proc. ankietowanych i partia ta notuje rosnące poparcie od listopada ubiegłego roku, kiedy głos na nią deklarowało 8 proc. ankietowanych.

Sondaż: 9 proc. Polaków nie wie, na kogo głosować

W tym samym badaniu Lewica może liczyć na 9 proc. poparcia. Z kolei 5 proc. uczestniczących w sondażu chciałoby głosować na inną partię. Z badania wynika, ze 9 proc. osób nie wiedziałoby, którą partię wybrać.

Wyniki nowego sondażu wskazują, że zwycięska koalicja zyskuje. To zła wiadomość dla prezesa PiS, którego ugrupowanie traci najwięcej. W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński ocenił, że potrzebne są przedterminowe wybory. – Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory – doprecyzował.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski.

