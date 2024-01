Europejska prokurator generalna o zagrożeniu dla suwerenności Polski: Bajki

– Polska podjęła starania w kierunku przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Taka decyzja została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska – przypomniał podczas konferencji prasowej z udziałem europejskiej prokurator generalnej Laury Codruțy Kövesi minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jak dodał, uzyskano już zgody Rady Ministrów, komisji senackiej ds. Unii Europejskiej oraz komisji sejmowej ds. Unii Europejskiej. – Następnie został sformułowany oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej, teraz czekamy na odpowiedź ze strony KE – przekazał Adam Bodnar.

Polska dołączy do Prokuratury Europejskiej

– To jest procedura wzmocnionej współpracy, co oznacza, że deklaracja ze strony rządu oraz pozytywna decyzja ze strony KE wystarcza, aby przystąpić do Prokuratury Europejskiej. Nie tracimy naszego czasu, podejmujemy już działania przygotowawcze, techniczne związane z tym, aby Polska mogła uczestniczyć w tym systemie – zapewnił minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar podkreślił także, że proces dołączenia do Prokuratury Europejskiej jest dla polskiej prokuratury ważny i „na swój sposób rewolucyjny”. – Jestem bardzo wdzięczny za dobrą wolę współpracy, także za dzielenie się swoimi doświadczeniami – powiedział.

Europejska prokurator generalna: To bajki dla dzieci

W Polsce z niektórych stron słyszane są głosy, że dołączenie do Prokuratury Europejskiej może zagrozić suwerenności kraju. Głosy te nie umknęły uwadze europejskiej prokurator generalnej Laury Codruțy Kövesi. – To bajki dla dzieci. Polska będzie bezpieczniejsza, silniejsza – zapewniła podczas konferencji prasowej. Dodała także, że „iluzją” jest planowanie samodzielnego zwalczania korupcji.

– Jestem wdzięczny za dobrą wolę współpracy i dzielenie się doświadczeniami. Pani prokurator przez wiele lat walczyła z korupcją w Rumunii. Determinacja i zaangażowanie doprowadziły ją do tego miejsca – odpowiedział Adam Bodnar.

Czytaj też:

PiS składa zawiadomienie ws. Adama Bodnara. „Możliwość popełnienia przestępstwa”Czytaj też:

Jaki atakuje Bodnara po odwołaniu prokuratorów. Pisze o próbie zemsty