Prezydent Zełenski omówił współpracę z sąsiadami. Węgry potraktowano jako osobną kwestię

Wołodymyr Zełenski o swojej naradzie z premierem Denisem Szmyhalem poinformował na platformie X (Twitter). Jak pisał, dyskutował z nim o pierwszej połowie tego roku oraz współpracy z sąsiadami z Unii Europejskiej. Omawiana była współpraca międzyrządowa z Polską, Słowacją, Rumunią, a także państwami regionu, które nie graniczą bezpośrednio z Ukrainą: Czechami i Bułgarią. Zełenski podziękował za pomoc w zmaganiach z potężnym sąsiadem.

Spotkanie Zełenski-Orban coraz bliżej

Zełenski wśród partnerów nie wymienił Węgier, co nie mogło umknąć niczyjej uwadze. Poświęcił im osobny akapit, pisząc o „negocjacjach”. Tę kwestię poruszył szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, który pojawił się na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Węgier Péterem Sijarto. Przedstawiciel Budapesztu rozpoczął właśnie wizytę u naszego wschodniego sąsiada.

– Naprawdę zrobiliśmy mocny krok w kierunku zorganizowania takiego spotkania. Ale tak jak powiedziałem, obecnie się do tego przygotowujemy i chcemy, aby to spotkanie zakończyło się konkretnymi rezultatami. Nie rozmawialiśmy dzisiaj o konkretnej dacie – ujawnił Jermak.

Orban i Zełenski mają o czym rozmawiać

Według ukraińskiego polityka, obu stronom zależy na jak najszybszym spotkaniu Zełenskiego z Orbanem. – Zdecydowanie łączy nas to, że nie damy nikomu nawet okazji do zastanowienia się nad tym, że sąsiednie państwa mogą nie być w dobrosąsiedzkich stosunkach – podkreślał.

Już w grudniu ubiegłego roku Viktor Orban potwierdził, że przyjął zaproszenie na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Byłoby to pierwsze oficjalne dwustronne spotkanie obu liderów od wybuchu wojny w 2022 roku. Politycy mieli jedynie okazję do krótkiej rozmowy w Argentynie. Zełenski miał wówczas pytać Orbana, dlaczego ten nie wspiera jego kraju w walce z Rosją. Orban pozostawił jednak to zagadnienie bez komentarza.







