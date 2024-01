Pierwsze spotkanie zespołu Morawieckiego. Tym tematem zajmie się w pierwszej kolejności

Na pierwszych obradach Zespołu Pracy dla Polski 30 stycznia ma być obecny także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także m.in. były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała czy były rzecznik rządu Piotr Mueller i inni eksperci, niezwiązani jednak z polityką – podaje Interia.

Na pierwszy rzut – CPK

Jak ustalił portal, pierwszym tematem będzie CPK. Zanim rozpocznie się posiedzenie, zebrani będą mogli zapoznać się z prezentacją dotyczącą budowy portu. Po wszystkim odbędzie się konferencja prasowa. Ma wystąpić na niej zarówno prezes PiS, jak i Morawiecki, który opowie, czym jego zespół będzie zajmował się w niedalekiej przyszłości.

Interia donosi, że zespół ma obradować minimum raz w tygodniu i za każdym razem uwaga poświęcana będzie innemu zagadnieniu. Redakcja portalu – za politykami zaangażowanymi w prace zespołu – informuje, że tematy mają dotyczyć priorytetowych planów i projektów partii opozycyjnej. Wśród nich jest właśnie m.in. Centralny Port Komunikacyjny, ale uwaga poświęcona będzie także innym istotnym sprawom, które będą pojawiać się w międzyczasie.

Zespół będzie śledził prace rządu premiera Donalda Tuska

Zespół chce też ponoć weryfikować, w jakim stopniu i czy w ogóle Koalicja Obywatelska spełnia obietnice przedwyborcze, zawarte w „100 konkretach”. Ma też śledzić, czy strategiczne projekty Zjednoczonej Prawicy – rozpoczęte za rządów opozycji – są kontynuowane, rozwijane.

Podczas obrad ponadto pomysły PiS-u mają być dyskutowane i ubierane w konkretną formę. Po spotkaniach z danego tematu powstawać mają raporty, a nawet projekty ustaw. W drugim przypadku będą one kierowane do Sejmu.

Jak poinformowali Interię rozmówcy z otoczenia Morawieckiego, inne tematy planowane na spotkaniach zespołu to m.in. podwyżki dla nauczycieli, budowa portu morskiego w Świnoujściu, wzrost cen energii w okresie po 1 lipca czy krajowy system e-faktur. Współpracownicy byłego premiera, odpowiedzialni za efekty prac zespołu, twierdzą, że nie chcą być „opozycją totalną”, ale „propozycją totalną” – czytamy na Interii.

Opisując, czym cechowała będzie się praca nad projektami, mówią, że będzie z pewnością „merytoryczna”, a same „propozycje i rozwiązania” mają być „konkretne”.

Kaczyński: Inicjatywa , która ma mieć duże znaczenie nie tylko dla prawicy

Po południu za pośrednictwem X PiS opublikował słowa prezesa Kaczyńskiego, który zapowiedział, że dzisiejsze spotkanie jest "początkiem inicjatywy, która ma mieć duże znaczenie nie tylko w wymiarze odnoszącym się do formacji politycznej czy nawet szerzej do prawicy, tylko ma mieć duże znaczenie dla Polski".

Na posiedzeniach poruszane będą zaś kwestie "odnoszące się do przyszłości w sferze gospodarczej, jak i w sferze kultury" – zakończył.

Zespół będzie dotykał „tematów przyszłości”

Mówiąc o pracach zespołu na spotkaniu z sympatykami PiS, wiceprezes partii Mateusz Morawiecki podkreślał, że uczestnicy będą brać na tapet „tematy przyszłości”. – Ten pierwszy, który będziemy analizować już we wtorek, to właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Pokażemy bardzo dokładnie jego zalety i korzyści z niego płynące dla wszystkich Polaków. Korzyści finansowe i wszelkie inne. Właśnie po to, aby uświadomić Polakom, żeby nie dali zabrać tego skarbu – mówił przed poniedziałkiem, cytuje Polska Agencja Prasowa.

W trzecim tygodniu stycznia Morawiecki – w rozmowie z Radiem ZET – mówił zaś, że zespół będzie dotykał „kilkunastu obszarów”. Do każdego z osobna wiceprezes PiS ma zapraszać „i polityków, i ekspertów”.

