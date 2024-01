Sikorski rozmawiał z niemieckimi mediami. Wbił szpilkę kanclerzowi

Podczas wizyty w Berlinie minister Radosław Sikorski spotkał się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock. Wśród tematów rozmowy pojawiły się m.in. relacje między krajami, dalsza współpraca Trójkąta Weimarskiego, czy też bezpieczeństwo regionu.

To właśnie wokół tego ostatniego tematu toczyła się w głównej mierze także rozmowa Radosława Sikorskiego z niemieckim „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. – Putin groził Polsce, Łotwie i Finlandii. Kiedy grozi krajom, robi to na poważnie. Zbyt często nie traktowaliśmy go poważnie – stwierdził polityk.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że na Białorusi stacjonują rosyjskie czołgi i, że przeniesiona tam została broń nuklearna. Ponadto arsenał rozlokowany jest także w Królewcu, a z tych dwóch terenów wystrzelone pociski mogą bezproblemowo dotrzeć do Niemiec. – Zawsze mnie dziwi, że w Niemczech nie ma tego problemu – powiedział Radosław Sikorski.

Sikorski uszczypliwie względem kanclerza Niemiec

Politykowi zostały wyciągnięte także słowa z 2011 roku, w których stwierdził, że „Niemcy powinny się wykazać większym przywództwem w Europie”. Jak wytłumaczył, dotyczyły one kryzysu finansowego. – Ale ktoś mógł powiedzieć te słowa na wczesnym etapie dzisiejszego kryzysu. Niemcy zwiększyły obecnie swoje wsparcie dla Ukrainy i wiele zrobiły w stosunkach dwustronnych, jeśli chodzi o wartość pomocy – powiedział.

– Nie wiem, ile faktycznie wydano ze 100 miliardów euro, które kanclerz zapowiedział w swoim historycznym przemówieniu. My wszyscy na Zachodzie nie tylko rozbroiliśmy się po 1989 r., ale także dokonaliśmy deindustrializacji, jeśli chodzi o obronność. Obecnie podejmowane są odpowiednie działania. Musimy działać szybko, ponieważ Ukraina jest pod presją – stwierdził Radosław Sikorski.

Minister przyznał także, że wbrew słowom poprzedniego rządu Polska nie zamierza zaprzestać wsparcia dla Ukrainy. Wręcz przeciwnie. – Nie był to jedyny przypadek w tym rządzie, gdzie czyny i słowa nie pasowały do siebie. Pomoc trwała cały czas. Ona będzie trwała dalej. Szukamy sposobów na jej zwiększenie, począwszy od zapasów, a skończywszy na nowej produkcji przemysłowej – zapewnił.

