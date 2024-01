Bodnar wycofał wniosek Ziobry do TK. Lekarze mogą odetchnąć?

„W dniu dzisiejszym Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z dnia 16 listopada 2023 r. skierowany przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, w którym m.in. zakwestionowano przepisy określające kształt samorządu zawodowego lekarzy i zasady kodeksu etyki lekarskiej” – poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Zbigniew Ziobro na koniec złożył wniosek do trybunału

Wniosek, o którym mowa w oświadczeniu, trafił do Trybunału Konstytucyjnego w połowie listopada ub.r. Złożył go były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Dotyczył on podlegania lekarzy tylko pod jeden samorząd zawodowy.

Podstawą pytania do trybunału było wręcz to, czy obowiązek przynależności do samorządu lekarskiego i istnienie sądów lekarskich jest zgodne z konstytucją. W uzasadnieniu wniosku przeczytać mogliśmy, że „ustawodawca, określając kształt samorządu zawodowego lekarzy, niezasadnie przyjął jego pełną uniformizację”.

„Przejawia się ona na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, dla zawodu lekarskiego utworzono tylko jeden samorząd. Po drugie, jako jedyne kryterium tworzenia poszczególnych jednostek samorządu przejęto kryterium terytorialne (z wyjątkiem Wojskowej Izby Lekarskiej)” – napisano.

Ponadto wnioskodawca argumentował, że ustawodawca „zobowiązał członków izb lekarskich do przestrzegania jednolitych, obowiązujących cały samorząd, zasad etyki lekarskiej, naruszenie których naraża lekarza na poniesienie odpowiedzialności zawodowej”.

Wniosek Zbigniewa Ziobry przez część środowiska lekarskiego uznany został za próbę rozwiązania samorządu lekarskiego. Oceniano go jako uderzenie w wolne zawody.

Adam Bodnar nie zgadza się z decyzją Zbigniewa Ziobry

W opublikowanym oświadczeniu rzeczniczka przypomniała, że zagadnienie zawarte we wniosku – podważające zasadność istnienia jednego samorządu i sądów lekarskim – stało się „przedmiotem powszechnej dyskusji podczas pandemii Covid – 19, z uwagi na sprzeciw niektórych lekarzy dotyczący zasadności szczepień ochronnych”.

„W tym czasie w Sejmie RP powołano parlamentarny zespół do spraw funkcjonowania izb lekarskich, w trakcie jego prac kwestionowano niektóre przepisy ustawy o izbach lekarskich. Odpowiedzią na prezentowane wątpliwości w tym zakresie był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego” – informuje rzeczniczka.

Oświadczenie tłumaczy także powód decyzji o wycofaniu wniosku. „W ocenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wniosek ten stanowił próbę podważenia idei samorządu lekarskiego i zasad kodeksu etyki lekarskiej, a ponadto godził w prawo do ochrony zdrowia” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Adamiak.

„Cofnięcie wniosku uzasadnione jest troską o wartości konstytucyjne przynależne obywatelom i skutkuje zakończeniem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreślono.

