„W jakim celu” były premier poleciał do Brukseli? Opublikował zdjęcie z Meloni. Fala komentarzy

Jak informowaliśmy 31 stycznia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki poleciał do Brukseli (pojawił się tam w przeddzień szczytu UE), by rozmawiać z przedstawicielami Europejskich Konserwatystów i Reformatorów o pakcie migracyjnym, wolnym handlu w Unii Europejskiej oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W rozmowie z „Wprost” współpracownik byłego premiera podkreślał, że „polityka europejska będzie ważnym elementem działań Zespołu Pracy dla Polski”. – PiS chce prezentować swoją agendę w Unii Europejskiej i nie zostawiać tego pola wyłącznie Donaldowi Tuskowi i rządowi – dodał.

„Ja przepraszam, bo mnie coś chyba umyka”

Na platformie X Mateusz Morawiecki opublikował zdjęcie z Giorgią Meloni. Rozmowa z premier Włoch „była jak zawsze konkretna” – dodał w opisie fotografii – „szczególnie o polityce migracyjnej UE oraz konieczności wsparcia Ukrainy”. „Polska potrzebuje mocnych sojuszy i lojalnych partnerów. Razem możemy więcej” – brzmi enigmatyczny wpis.

Wizyta Morawieckiefo w Brukseli i jego rozmowa m.in. z szefową włoskiego rządu wywołała falę komentarzy. Zdziwieni byli także dziennikarze, którzy dopytywali o szczegóły. Na wpis zareagowała m.in. Dominika Długosz z „Newsweeka”. „Ja przepraszam, bo mnie coś chyba umyka – w jakiej roli pan Morawiecki pojechał do Brukseli i rozmawia z Meloni? I to w trakcie, kiedy premier Tusk jest tam na szczycie” – zauważyła.

Müller: Zabiega tam o polskie interesy

Dziennikarka doczekała się odpowiedzi, jednak nie od byłego premiera, ale od byłego rzecznika rządu. „[Morawiecki – red.] zabiega tam o polskie interesy, m.in. w kontekście pakietu migracyjnego, spraw rolników, prób zmian traktatów, czy spraw związanych z bezpieczeństwem. Wiele z nich zależy od podejścia innych państw”– odpowiedział poseł PiS Piotr Müller.

„Dlatego trzeba wszędzie pokazywać polską perspektywę. Celem Zespołu Pracy dla Polski jest też nasza aktywność na forum międzynarodowym. Wiem, że to odmiana w działaniu opozycji. Gdy była nią Platforma Obywatelska, to jej przedstawiciele zajmowali się blokowaniem w instytucjach unijnych różnych, ważnych działań dla Polski” – zakończył.

