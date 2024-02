Spór o prokuraturę. TK publikuje skargę Barskiego

Prokurator Dariusz Barski w skardze konstytucyjnej (została skierowana do TK 15 stycznia) wskazuje na przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze.

Jego zdaniem niekonstytucyjnym jest, by interpretować sprawę w taki sposób, że prokuratorzy w stanie spoczynku mogli powrócić do pełnienia wcześniejszego stanowiska (lub równorzędnego) po złożeniu wniosku – na co jednak czas mieli jedynie między 4 marca a 4 maja 2016 roku.

„Ustawa Prawo o prokuraturze nie zna takiego trybu ustalenia”

Barski uważa, że „wskazane przepisy nadal obowiązują, są częścią polskiego systemu prawnego i kształtują stosunek służbowy prokuratora” – czytamy. Dodał, że „w żadnym razie nie można było tej regulacji uznać za epizodyczną, obowiązującą jedynie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy”. Prokuratorzy powinni więc móc bez ograniczenia czasowego składać takie wnioski.

Ponadto „ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze nie zna takiego trybu ustalenia, że prokurator pozostaje w stanie spoczynku, w odniesieniu do prokuratorów, którzy na podstawie obowiązującego prawa przeszli w stan spoczynku, a następnie – na podstawie ustawy – powrócili do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne” – czytamy.

Zwrócił też uwagę na to, w jaki sposób Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał mu informację, że pozostaje w stanie spoczynku – za pomocą „pisma”. „W szczególności nie przewidziano możliwości załatwienia tej kwestii »pismem«, bez zapewnienia zainteresowanemu możliwości odniesienia się do prezentowanego stanowiska i argumentacji. W istocie w piśmie prokuratora generalnego »wykreowano« nieznaną ustawie możliwość pozbawienia prokuratora statusu prokuratora w stanie czynnym i finalnie pozbawienia go o możliwości pełnienia funkcji w strukturach prokuratury” – uważa Barski.

TK wydaje postanowienie tymczasowe

Barski dodał, że jego argumenty „świadczą o istnieniu ważnego interesu publicznego”, w kontekście wydania przez TK postanowienia tymczasowego.

„Trybunał Konstytucyjny 15 stycznia 2024 roku wydał postanowienie tymczasowe, w którym postanowił nakazać Prokuratorowi Generalnemu i wszystkim organom władzy publicznej powstrzymanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji przysługujących prokuratorowi Prokuratury Krajowej w stanie czynnym oraz pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego w tym powstrzymania się od realizacji i wykonania postanowień pisma Prokuratora Generalnego z dnia 12 stycznia 2024 roku” – poinformowano następnie.

