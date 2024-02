NA ŻYWO: Przepychanki przed Sejmem. Wąsik i Kamiński usiłują wejść do parlamentu

09:40 twitter.com 09:37 - Nie bierzemy pod uwagę siłowych scenariuszy. Chcemy, żeby prawo było przestrzegane - powiedział Jarosław Kaczyński 09:37 - Nie wiem czy Kamińskiego i Wąsika interesuje wejście na sejmową galerię. Jeśli Hołownia będzie gotowy, to będziemy rozmawiać - oświadczył prezes PiS 09:36 - O tym nie będziemy w tej chwili rozmawiać - powiedział Kaczyński pytany czy Kamiński i Wąsik będą kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego 09:32 twitter.com 09:28 Jacek Cichocki przekazał, że Straż Marszałkowska chce zapewnić spokojny przebieg obrad, a Kamiński i Wąsik się z nimi przepychali. - Trzeba chronić osoby, który są w mundurze - oświadczył szef Kancelarii Sejmu. 09:26 twitter.com 09:25 Straż Marszałkowska zwróciła się do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, żeby skierowali się do biura przepustek 09:23 Maciej Wąsik znajduje się przed drzwiami wejściowymi do holu Sejmu. - Stoję, bo taka moja rola - powiedział polityk PiS. - Mam przy sobie wyrok SN, który stwierdza, że decyzja Hołowni jest nieważna - dodał. 09:19 twitter.com 09:18 - Nie chcemy się przepychać. Chcemy, żeby władza przestrzegała prawa - mówił dziennikarzom przed Sejmem Jarosław Kaczyński. Osoby, które uniemożliwiają Kamińskiemu wejście do parlamentu nazwał "bandą przerażoną Pegasusem" 09:18 Mariusz Kamiński został przed budynkiem parlamentu 09:18 Maciej Wąsik wszedł do budynku Sejmu. Prawdopodobnie udał się do biura przepustek 09:17 Przy ulicy Wiejskiej dochodzi do przepychanek 09:16 - To są posłowie, idą do pracy. Zapytajcie Straż Marszałkowską, dlaczego nie pozwalają im wejść - powiedział w rozmowie z TVN24 Zbigniew Kuźmiuk 9:15 Trwa próba siłowego wejścia na teren parlamentu. Maciej Wąsik i Mariusz Kawiński są wypychani przez Straż Marszałkowską 9:10 - Mamy do czynienia z osobami ułaskawionymi. To oczywiste - powiedział Jarosław Kaczyński o próbie wejścia polityków PiS do Sejmu 09:05 Przed budynkiem Sejmu pojawił się Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński