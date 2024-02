Morawiecki wszedł na mównicę. Kosiniak-Kamysz natychmiast odpowiedział

Sejm wznowił obrady. Jako jeden z pierwszym na mównicę wyszedł Mateusz Morawiecki. – Polska lokalna zawsze potrzebowała inwestycji. Przez lata, przez dziesięciolecia liberalnych rządów okazywało się to niemożliwe. Pieniądze przeciekały jak przez sito, budżet był obarczony ogromnym deficytem – ocenił były premier.

– Naprawiliśmy budżet, przygotowaliśmy Program Inwestycji Strategicznych. Znaleźliśmy środki na żłobki, drogi, na remizy strażackie i domy kultury. Wszyscy wiedzą o tym doskonale. Dziś słyszymy, że rząd Tuska chce zlikwidować ten program. (…) Dziś ten program ma zostać odłożony do lamusa – powiedział.

Jak przypomniał Mateusz Morawiecki, zbliżają się wybory samorządowe. – To właśnie w gminach i powiatach całej Polski przygotowaliśmy ten program jako program inwestycji strategicznych. Niech ten program będzie kontynuowany, w całej Polsce organizujmy spotkania z naszymi wójtami, starostami, jak ważny jest ten problem. Nie dopuśćmy do tego, aby Polska przestała się rozwijać solidarnie, równomiernie – zwrócił się do swojej partii.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Morawieckiemu

Na słowa byłego premiera natychmiast odpowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. – To co zrobiliście przez ostatnie lata zarządzaniem państwa, to co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to jak okradliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania, trwają audyty w ministerstwach. Pokazujemy wasze zaniedbania i zaniechania – stwierdził polityk.

Wicepremier także odniósł się do samorządów. – A jak dotykacie samorząd, który ograbiliście na miliardy złotych, pozbawiliście dochodowości samorządów, pozbawiliście dochodów własnych, zabraliście pieniądze samorządowcom i wspólnotom lokalnym, rozdawaliście przez pryzmat legitymacji partyjnej? – pytał.

– Nie przez pryzmat potrzeb społecznych, zabraliście pieniądze wspólnotom lokalnym, niezależnie na kogo głosowała. Nie macie szacunku dla obywateli, nie macie szacunku dla wspólnoty lokalnej – grzmiał z mównicy.

„Polska nie zasłużyła na taką opozycję”

Zdaniem wicepremiera Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi zaakceptować porażki wyborczej, co doprowadza do takich scen, jak te środowe przed Sejmem. – Te sceny będą wam towarzyszyć – zapewnił.

– Mieliście dbać o polskie bezpieczeństwo, mieliście stać murem za polskim mundurem, mieliście być gwarantem normalności i spokoju. Polska nie zasłużyła na taką opozycję, jak dzisiaj jest w Sejmie. Doprowadzacie i chcecie doprowadzić do chaosu, zamętu i destabilizacji. Działacie na korzyść naszych wrogów, wrogów Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Maciej Wąsik: Widziałem ten strach Szymona HołowniCzytaj też:

Kierwiński o pozostałościach po PiS. Sprawdził, czy w resorcie nie ma podsłuchów