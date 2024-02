Potyczka między Arłukowiczem a Boguckim. „Nie wstyd panu?”

Po ogłoszonej przez wicemarszałkinię Sejmu Monikę Wielichowską przerwie wznowiono obrady. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy prawo farmaceutyczne przedstawił przewodniczący ZDR. – Poseł Bogucki [Prawo i Sprawiedliwość – red.] wnioskował, by debatę przenieść na godzinę 23, żeby debaty nie słuchały dzieci – zaczął Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska).

Jak opisał, Bogucki „zwierzył się” komisji ze swoich „wspomnień o małym, objazdowym kinie na niewielkiej wsi, gdzie puszczano filmy dla dorosłych”. Bogucki kontynuował w ironicznym tonie. – Komisja nie doszła, (...) dlaczego godzina 23 jest godziną graniczną dla posła Boguckiego, gdy może rozpocząć myślenie o „tabletce po” – stwierdził.

Bogucki: Cztery razy zostało wymienione moje nazwisko, chociaż nie byłem na tej komisji

Następnie, po przedstawieniu sprawozdania, do rozpoczęcia debaty wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaprosił posłankę PiS, ale ostatecznie „w trybie sprostowania” na mównicę wszedł poseł Zbigniew Bogucki. – Cztery razy zostało wymienione moje nazwisko, chociaż nie byłem na tej komisji. I dlaczego pan się tak uśmiecha, panie pośle – stwierdził, zwrócony do Arłukowicza.

Następnie zauważył, że obaj są „z jednego miasta”, ze Szczecina. – Pan robi to absolutnie świadomie z jednego tylko powodu. Wtedy, kiedy ogłosiłem start w mojej kampanii, pan chce specjalnie, w sposób absolutnie haniebny i świadomy. (...) Taka jest część państwa zwolenników, żeby później mówić, że to chodziło konkretnie o mnie. No uśmiecha pan się. Nie wstyd panu? (...) Proszę o taką elementarną uczciwość – odpowiedział przewodniczącemu.

Doszło do pomyłki. Arłukowicz: Mnie nie chodziło tego Boguckiego

Tu warto wyjaśnić, że Arłukowicz nie miał jednak na myśli Zbigniewa Boguckiego, ale Jacka Boguckiego, również z PiS. Szef ZDR ponownie stanął na mównicy. – Chciałem powiedzieć, o którego Boguckiego mi chodziło. (...) Mnie nie chodziło tego Boguckiego, co teraz już prowadzi kampanię i powiesił bilbordy, na których chowa logo PiS-u, bo się go wstydzi. Mnie chodziło o tego Boguckiego, co nam dzisiaj opowiadał o tym małym, objazdowym kinie wiejskim, w którym puszczano filmy dla dorosłych. (...) I biedny Bogucki od filmów nie mógł sprostować tego, co powiedział Bogucki od bilbordów bez logo – stwierdził.

Następnie dalej nawiązywał do wątku o „kinie”. – [Posłowie PiS – red.] wymieniali, straszyli: tiry, kina – tak się boicie o tych młodych ludzi, o te młode dziewczyny w Polsce. (...) „Tabletka dzień po” nie, bo może brzuch zaboli, bo może nudności będą, ale lać kobiety pałami, psikać gazem to już tak?! – mówił dosadnie Arłukowicz.

„Stać pana na więcej”

Niedługo później na mównicy po raz kolejny stanął poseł Zbigniew Bogucki. – Kiedy pan poseł Arłukowicz był ministrem zdrowia [w latach 2011-2015 – red.], to tak bardzo o kobiety się nie troszczył. Nie przedstawiał się jako rycerz praw kobiet i zdrowia kobiet – powiedział. Nawiązał też do swojego startu w wyborach samorządowych 2024, które odbędą się 7 kwietnia. Bogucki chce zostać prezydentem Szczecina, o czym poinformował media kilka dni temu.

– Dlaczego pan się dopuszczał takiej manipulacji, takich insynuacji – czterokrotnie wymieniając moje nazwisko, chociaż nie dotyczyło to moich wypowiedzi. Specjalnie nie użył pan mojego imienia. (...) Czy naprawdę was tak strach obleciał, że ogłosiłem swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta Szczecina, że uciekacie się do takich kłamstewek, manipulacji. (...) Stać pana na więcej, niż być takim tanim cwaniaczkiem i kłamczuszkiem – zakończył w gorzkich słowach.

