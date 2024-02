Poseł PiS pytał oponenta, z iloma nieletnimi chce uprawiać seks. Marszałek Bosak zareagował

Od początku wiadomo było, że czwartkowa debata dotycząca antykoncepcji wzbudzi pewne emocje. Nikt jednak nie mógł spodziewać się, że argumenty doprowadzone zostaną do takiego absurdu. – Na komisji próbowałem dać panu przewodniczącemu kilka lekcji logiki, bo uczyłem logiki w szkole. Bo tej logiki nie ma. Dziewczynka 15-letnia nie może oglądać filmu dla dorosłych, a tabletkę „dzień po” ma kupić samodzielnie – zaczął swoją wypowiedź poseł Jacek Bogucki.

Jacek Bogucki zaatakował Bartosza Arłukowicza

– To jest lek? A co ona leczy? – pytał Bartosza Arłukowicza, podkreślając, że w przeciwieństwie do niego on sam nie jest lekarzem i potrzebuje najwyraźniej wyjaśnień. – To podobno tabletka szczęścia, a mnie się wydaje, że urodzenie dziecka w rodzinie to jest szczęście – kontynuował. – Kończąc, mam tylko jedno pytanie do pana przewodniczącego. Z iloma i – kiedy – dziewczynkami 15-letnimi chce pan uprawiać seks, że tak bardzo panu na tym zależy? – powiedział poseł PiS.

W tym momencie zareagować postanowił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. – Panie pośle, ja apeluję niezależnie od naszych stanowisk etycznych i medycznych, żebyśmy jednak pytań, mających charakter insynuacji – i to takiego typu – nie zadawali – mówił. – To myślę bardzo niestosowne i zupełnie wykracza poza granice debaty

Arłukowicz kpił z Boguckiego

– Poseł Bogucki [Prawo i Sprawiedliwość – red.] wnioskował, by debatę przenieść na godzinę 23, żeby debaty nie słuchały dzieci – zaczął swoją odpowiedź do posła PiS-u Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska). Jak opisał, polityk ten „zwierzył się” komisji ze swoich „wspomnień o małym, objazdowym kinie na niewielkiej wsi, gdzie puszczano filmy dla dorosłych”. – Komisja nie doszła, (...) dlaczego godzina 23 jest godziną graniczną dla posła Boguckiego, gdy może rozpocząć myślenie o „tabletce po” – stwierdził.

Czytaj też:

Potyczka między Arłukowiczem a Boguckim. „Nie wstyd panu?”Czytaj też:

Stanowisko ekspertów KEP ws. „tabletek po”: „Przyczynią się do traktowania ciąży jako problemu”