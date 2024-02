Tak przywitano prezydenta Dudę w Tanzanii. Rozwinęli czerwony dywan i zaśpiewali „hakuna matata”

W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda wyruszył do Afryki. W ramach trwającej wizyty odwiedził Tanzanię. Ugoszczono go tam w wyjątkowy sposób.

Duda spotkał się z Samią Suluhu Hassan w Dar es Salaam

Na oficjalnej stronie prezydenta poinformowano o celu wizyty. W Dar es Salaam – Samia Suluhu Hassan i Andrzej Duda – rozmawiali o „możliwościach dalszego rozwoju współpracy między Polską a Tanzanią”.

Polska i Tanzania planują zacieśnić współpracę w obszarach takich jak: turystyka, rolnictwo, nowoczesny przemysł, technologie informatyczno–telekomunikacyjne, zarządzanie zasobami wodnymi i edukacja. – Wizyta ma wymiar historyczny, to pierwsza wizyta głowy polskiego państwa tutaj, w Tanzanii po 62 latach stosunków dyplomatycznych – mówił Andrzej Duda.

Gdy prezydent przybył do Tanzanii, został uroczyście przywitany. Wzdłuż czerwonego dywanu przeszedł razem z Samią Suluhu Hassan, która urząd prezydenta pełni od 2021 roku. Specjalnie na tę okazję przygotowano wystąpienia artystyczne. Zebrani śpiewali piosenkę „hakuna matata”. Pojawiły się też zespoły taneczne.

Co znaczy zwrot powszechnie znany w Tanzanii?

Co znaczy „hakuna matata”? To powiedzenie z języka suahili – wyjaśniała w 2018 roku „Rzeczpospolita”. Oznacza „nie martw się” lub „bez obaw”. Na co dzień używają go mieszkańcy m.in. Kenii, Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy, Rwandy, Mozambiku, Burundi i właśnie Tanzanii.

twitter

Hakuna matata jest także znana miłośnikom filmów Disneya. Zwrotu tego użyto w filmach o „królu lwie” z 1994 i 2019 roku. Simba – tytułowy bohater – został uratowany przed sępami przez surykatkę Timona i guźca Pumbę. Po wszystkim podzieli się z nim „życiową prawdą”, która brzmiała „hakuna matata”. W późniejszej części filmu trójka zwierząt stara się żyć w zgodzie z tą właśnie sentencją.

Film stał się na Zachodzie bardzo popularny, był wielkim sukcesem komercyjnym. Hakuna matata trafiła zaś dzięki temu na pewien czas do codziennego języka dzieci i młodzieży – także w Polsce.

Czytaj też:

Andrzej Duda dowiedział się, że na spotkaniu pojawi się ambasador Rosji. Natychmiast zareagowałCzytaj też:

Prof. Dudek dla „Wprost”: Prawdziwej demokracji w Polsce już nie ma. Tusk udoskonala „demokraturę”